Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.9 комментариев
Российский боец MMA потерял глаз после стрельбы в Краснодаре
Российский боец смешанных единоборств Крайнов лишился глаза в результате инцидента со стрельбой в Краснодаре
Российский боец MMA Руслан Крайнов лишился глаза после инцидента со стрельбой Краснодаре, его ожидает операция, сообщила пресс-служба краснодарского бойцовского клуба «Нарт».
Крайнову 29 лет, он одержал шесть побед и не потерпел ни одного поражения в MMA, передает ТАСС.
Инцидент произошел возле одного из развлекательных заведений на улице Зиповской, конфликт был зафиксирован на видеозаписи, которая распространилась в соцсетях.
Полицейские Кубани задержали двух подозреваемых, которые могут быть причастны к стрельбе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по обстоятельствам этого происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Москвы мужчину похитили после конфликта с применением травматического оружия, но позднее его нашли правоохранительные органы. В Волгограде полиция задержала двух молодых людей, устроивших стрельбу из охолощенного оружия у торгового центра.