Стало известно о сроках отъезда российской делегации из Турции

Российская делегация покинет Турцию в четверг, третий раунд переговоров завершен

Tекст: Ирма Каплан

«Завтра в первой половине», – сообщил источник ТАСС о сроках отъезда из Стамбула российской делегации.

Информатор РИА «Новости» добавил, что третий раунд российско-украинских переговоров завершен, никакого продолжения и второй его части не предусмотрено.

По данным агентства, украинская делегация после переговоров прибыла в отель и через 15 минут покинула его в том же составе.

Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Он продлился чуть больше 40 минут. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, переговоры в среду завершились в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.