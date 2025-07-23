А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Глава Тульской области сообщил о ликвидации над регионом 12 дронов ВСУ
После полуночи в среду над территорией Тульской области силы ПВО уничтожили один дрон, еще 12 были ликвидированы в период до 3.30, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
«Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. В ходе боевой работы было уничтожено еще 12 беспилотников. Пострадавших нет», – написал он в посте.
Миляев добавил, что пострадавших нет, а информация о повреждениях из-за обломков уточняется. Он также напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник силы ПВО отразили атаку трех беспилотников на Тульскую область, предотвратив разрушения и жертвы.
Вечером вторника дежурные средства ПВО вечером вторника уничтожили 51 дрон ВСУ самолетного типа, среди которых один над Тульской областью.