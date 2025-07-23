А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Более 50 дронов уничтожили за 2,5 часа силы ПВО над российскими регионами
Дежурные средства ПВО вечером вторника уничтожили более 50 дронов ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
«22 июля в период с 21.00 мск до 23.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что 28 дронов уничтожено над территорией Брянской области, десять – над Курской областью, шесть беспилотников сбито над Ростовской областью, еще четыре – над территорией Орловской области, по одному беспилотнику уничтожено над Калужской, Тульской и Липецкой областями.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, над российской территорией в ночь на вторник уничтожили и перехватили 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.