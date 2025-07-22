А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Азербайджан и Грузия пообещали Евросоюзу «зеленую» энергию
Азербайджан готовится поставлять в Европу через территорию Грузии «зеленые» энергоресурсы, заявил во вторник в Тбилиси министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после встречи с руководителем грузинского внешнеполитического ведомства Макой Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Важен проект поставок по дну Черного моря из Азербайджана через Грузию «зеленой» энергии на европейские рынки», – сказал глава МИД Азербайджана.
По его словам, на этом направлении Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают с различными европейскими странами, а также с Турцией.
Как сказал Джейхун Байрамов, «Узбекистан и Казахстан также выразили желание использовать свой энергетический потенциал для этого проекта».
Он напомнил, что Азербайджан остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Грузии - общий объем инвестиций составляет около 3,6 млрд долларов.
Министр выделил такие масштабные проекты, как нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, Южный газовый коридор и железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс.
Завершение проекта прокладки кабеля Black Sea Energy мощностью 4000 МВт и протяженностью 1195 км планируется к 2030 году.
Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии из Азербайджана и Грузии в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и другие страны Европы.
По предварительным данным, на строительство подводной электромагистрали потребуется 2,3 млрд евро. Данный проект поддерживается Европейской комиссией.