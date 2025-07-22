Азербайджан и Грузия пообещали Евросоюзу «зеленую» энергию

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Важен проект поставок по дну Черного моря из Азербайджана через Грузию «зеленой» энергии на европейские рынки», – сказал глава МИД Азербайджана.

По его словам, на этом направлении Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают с различными европейскими странами, а также с Турцией.

Как сказал Джейхун Байрамов, «Узбекистан и Казахстан также выразили желание использовать свой энергетический потенциал для этого проекта».

Он напомнил, что Азербайджан остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Грузии - общий объем инвестиций составляет около 3,6 млрд долларов.

Министр выделил такие масштабные проекты, как нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, Южный газовый коридор и железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс.

Завершение проекта прокладки кабеля Black Sea Energy мощностью 4000 МВт и протяженностью 1195 км планируется к 2030 году.

Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии из Азербайджана и Грузии в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и другие страны Европы.

По предварительным данным, на строительство подводной электромагистрали потребуется 2,3 млрд евро. Данный проект поддерживается Европейской комиссией.