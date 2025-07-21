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Bild: Украинцы пытаются избежать призыва, используя фальшивые права
Bild: Украинцы используют фальшивые права для нелегального выезда из страны
Граждане Украины все чаще пытаются использовать поддельные водительские удостоверения для управления грузовым транспортом при пересечении границы, чтобы избежать призыва в армию, сообщили СМИ.
Как пишет Bild со ссылкой на внутренний документ германских спецслужб и комментарии Пограничной службы Польши, «польская пограничная служба все чаще обнаруживала поддельные водительские удостоверения для управления грузовым транспортом у въезжающих в Польшу с Украины», передает ТАСС.
Bild обращает внимание, что действующее украинское законодательство позволяет водителям грузового транспорта получить отсрочку от военной службы, что создало лазейку для уклонения. В польской пограничной службе подтвердили, что случаи подделки удостоверений участились, а в апреле был выявлен инцидент: в автобусе, прибывшем с Украины, обнаружили сумку с более чем 200 поддельными документами. Водитель автобуса заявил полиции, что не знал о содержимом сумки и перевозил ее как обычную посылку.
Посольство Украины в Берлине подчеркнуло, что одного водительского удостоверения недостаточно для пересечения границы: нужны дополнительные документы, разрешение на выезд и регистрация в цифровой системе. Польские и германские власти, по словам украинского посольства, не уведомляли Киев о конкретных случаях массового выявления подделок.
В польской пограничной службе не исключают, что за схемой стоят организованные преступные группировки, однако точное количество воспользовавшихся ею украинских граждан неизвестно. В посольстве Украины считают, что нелегальные выезды не приобрели массового характера и большинство мужчин призывного возраста покидают страну на законных основаниях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские полицейские удалили из базы данных сведения о 850 уклонистах от мобилизации. Военного комиссара на Украине отправили под суд за срыв мобилизации. Бывший офицер украинских вооруженных сил был уличен в мошенничестве при переводах военных.