Бомбардировщик B-52 пересек посадочный курс гражданского самолета в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пилот рейса региональной авиакомпании Delta совершил резкий маневр, чтобы избежать столкновения с бомбардировщиком B-52 при заходе на посадку в Миноте, штат Северная Дакота, передает ABC News.

Инцидент произошел 18 июля, когда самолёт SkyWest, выполнявший рейс из Миннеаполиса, был вынужден изменить курс из-за пересекавшего путь военного самолёта.

После посадки пилот извинился перед пассажирами, объяснив, что был вынужден сделать резкий вираж: «Извините за резкий маневр, это меня самого застало врасплох, такое не является нормой. Я не знаю, почему нам не сообщили заранее, ведь на авиабазе есть радары...», – приводит его слова ABC News. Он также сказал, что решение уйти за B-52 было принято исходя из безопасности, так как тот двигался куда быстрее.

Сколько именно метров разделяло оба борта в момент сближения, и сработала ли при этом система предупреждения столкновения, пока неизвестно. Минот – база стратегической авиации США, где размещены B-52.

В Военно-воздушных силах США подтвердили, что 18 июля B-52 действительно совершал пролёт над ярмаркой в штате Северная Дакота и сообщили, что сейчас выясняют детали происшествия. В компании SkyWest также начали внутреннее расследование, отметив, что их самолёт был допущен к заходу на посадку, но был вынужден уйти на второй круг, когда на маршруте появился другой борт.

Ранее авиалайнер едва избежал столкновения с истребителем в Вашингтоне.

29 января региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести ограничения на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после инцидента с пассажирским самолетом.