Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Сумском направлении российские войска выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов в районе Варачино и продвинулись в самом населенном пункте. Российские силы продолжают наступление возле Юнаковки, ведут бои на юго-западной окраине села.

ВСУ не прекращают попытки вернуть утраченные позиции в Кондратовке и ее окрестностях, однако по наступающим штурмовым группам украинских сил наносятся удары операторами БПЛА, артиллерией и авиацией России.

На Теткинском и Глушковском направлениях нанесено огневое поражение по скоплениям украинских сил у госграницы. Попытки прорыва в Курскую область привели к утрате боеспособности 158-й бригады ВСУ.

На Харьковском направлении ВСУ перебросил наиболее боеспособные подразделения на север области, но личный состав уже понес серьезные потери. Российские войска продолжают продвигаться на Великобурлукском направлении, в том числе южнее Мелового, где уничтожены 14 боевых групп ВСУ.

В результате огневого поражения на Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 19 штурмовых групп ВСУ, их техника и склады боеприпасов. Продвижение российских штурмовых групп за сутки рядом с Волчанском превысило 1,5 тыс. м, бои идут в городской застройке и лесных массивах. В лесу западнее Волчанска уничтожена штурмовая группа ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие группировки войск «Север» разгромили за сутки 14 штурмгрупп ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях фронта.