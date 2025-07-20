Tекст: Ирма Каплан

«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 14 штурмовых групп ВСУ, станции связи и вражеские пункты управления БПЛА», – сообщили в неофициальном Telegram-канале бойцов «Северный ветер».

На Сумском направлении морпехи и мотострелки «Севера», сломив ожесточенное сопротивление противника, выбили противника из нескольких опорных пунктов в Варачино. Десантники и штурмовики продвигаются в лесных массивах Сумского района и в Юнаковке, зачистив там пять домовладений.

«На Теткинском и Глушковском направлениях враг попыток пересечения госграницы не предпринимал, сосредоточив усилия на восполнении потерь штурмовых подразделений», – отметили бойцы.

На Харьковском направлении противник безуспешно пытается остановить продвижение «Северян» в лесных массивах около Волчанска и южнее села Меловое, где бойцы, отразив контратаку, продвинулись на более чем 500 метров в лесных массивах близ села.

В боях российские военные уничтожили пять боевых групп ВСУ и взяли одного солдата в плен. Близ Волчанска бойцы продвинулись на более чем 500 метров в прилегающих лесных массивах.

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – указано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили о недовольстве Зеленского командованием ВСУ в Сумской области. До этого генштаб ВСУ впервые признал потерю контроля над рядом населенных пунктов в северной части Сумской области на своей опубликованной карте.Кроме того, первый отдельный штурмовой полк, созданный на базе батальона «Волки Да Винчи» (запрещен в России),

был переброшен на Сумское направление.