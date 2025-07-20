Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
WSJ узнала, как ФРГ обогнала Швейцарию в очереди на новые американские Patriot
США корректирует очередь из европейских стран за своими новыми системами Patriot, приобрести которые смогут те государства, которые избавятся от своих старых, передав их Украине, пишет WSJ.
«Администрация американского президента Дональда Трампа оставила позади Швейцарию в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot, позволив Берлину направить две системы Patriot, которые есть у него в наличии, на Украину», – пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех американских чиновников.
Обещание США быстро заменить немецкие системы Patriot – это первый случай, когда Пентагон содействует поставкам оружия Украине после обещания президента США поставлять Киеву больше оружия.
В отношении Швейцарии, пишет газета, обгон ФРГ не столь фатален, так как обещанные Вашингтоном комплексы этой стране намечены на 2026 – 2028 годы.
В Германии же нехватка систем ПВО для собственной защиты ощутима не менее остро, чем на Украине.
По данным газеты, на следующей неделе США могут договориться об освобождении оружейных складов с очередными союзниками.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но позже стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои.