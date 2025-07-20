WSJ узнала, как ФРГ обогнала Швейцарию в очереди на новые американские Patriot

Tекст: Ирма Каплан

«Администрация американского президента Дональда Трампа оставила позади Швейцарию в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot, позволив Берлину направить две системы Patriot, которые есть у него в наличии, на Украину», – пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех американских чиновников.

Обещание США быстро заменить немецкие системы Patriot – это первый случай, когда Пентагон содействует поставкам оружия Украине после обещания президента США поставлять Киеву больше оружия.

В отношении Швейцарии, пишет газета, обгон ФРГ не столь фатален, так как обещанные Вашингтоном комплексы этой стране намечены на 2026 – 2028 годы.

В Германии же нехватка систем ПВО для собственной защиты ощутима не менее остро, чем на Украине.

По данным газеты, на следующей неделе США могут договориться об освобождении оружейных складов с очередными союзниками.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но позже стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои.