Названы сроки разработки отраслевых программ повышения производительности труда

Tекст: Ольга Иванова

На стратегической сессии «Производительность труда: от стратегии к действиям», прошедшей в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», собрались более 200 участников, включая федеральных министров, губернаторов, руководителей администраций и представителей бизнеса, говорится на сайте Минэкономразвития России.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил: «Конкуренция за ресурсы, за инвесторов, за людей будет усиливаться. И главный способ конкурировать — это повышение эффективности, внедрение бережливых технологий, создание производственных систем. Это и есть настоящая мотивация — не указ сверху, а понимание: либо ты научишься быть эффективным, либо ты проиграл».

Участники договорились, что до конца года будет разработана новая версия отраслевых программ повышения производительности, охватывающая не только промышленность, но и учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта. Планируется внедрение коробочных решений и цифровых инструментов, а также снятие административных барьеров.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что в рамках проекта появятся единые инструменты для отраслей и регионов, а механизмы поддержки низкопроизводительных предприятий будут расширены. «Задача на предстоящие годы — превратить производительность труда в управленческую норму, на всех уровнях: от завода до ведомства, от школы до региона. Сегодня это — не просто экономический вопрос, а ключевой механизм достижения национальных целей и устойчивого роста», — отметил он.