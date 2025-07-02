Мишустин поинтересовался влиянием сахарозаменителей на вкус продуктов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вопрос о влиянии сахарозаменителей на вкус продуктов Михаил Мишустин поднял на встрече с руководителем группы компаний «Эфко» Валерием Кустовым, передает ТАСС.

Кустов сообщил, что в целях борьбы с диабетом предложено использовать сладкие белки вместо сахара. По его словам, такие ингредиенты обеспечивают сладость без инсулинового отклика.

Мишустин спросил: «А есть большое отличие от сахара? Потому что, как правило, люди, которые употребляет сахарозаменители, жалуются на какой то другой вкус». Кустов пояснил, что дегустации проходят регулярно, и большинство потребителей не различают сахар и заменители, а некоторые даже предпочитают продукцию с заменителями.

Премьер-министр отметил, что необходимо активнее информировать население о таких разработках, так как все больше людей ищут альтернативу сахару. Он также подчеркнул важность отечественного производства без добавок и модификаций, отметив позитивную реакцию покупателей на российские продукты. Помимо этого, обсуждались вопросы внедрения высоких технологий и кадрового обеспечения в пищевой промышленности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ФАО заявили, что в текущем сельскохозяйственном году мировой рынок сахара столкнется с дефицитом в 2,2 млн тонн.