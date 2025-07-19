Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Введены ограничения на рейсы в калужском аэропорту Грабцево
В калужском аэропорту Грабцево временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.
Представитель ведомства Артем Кореняко сообщил, что введенные ограничения связаны с необходимостью соблюдения мер безопасности полетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – заявил Кореняко в своем Telegram-канале.
Минувшей ночью аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на выпуск самолетов.