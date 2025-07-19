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    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
    Американист назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России
    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
    Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России
    Российские туристы рассказали об отдыхе на новом курорте в КНДР
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    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    19 июля 2025, 16:06 • Новости дня

    Введены ограничения на рейсы в калужском аэропорту Грабцево

    Tекст: Валерия Городецкая

    В калужском аэропорту Грабцево временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

    Представитель ведомства Артем Кореняко сообщил, что введенные ограничения связаны с необходимостью соблюдения мер безопасности полетов.

    «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – заявил Кореняко в своем Telegram-канале.

    Минувшей ночью аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на выпуск самолетов.

    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова

    ФНС приостановила операции по счетам певца Антонова

    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная налоговая служба приняла меры по приостановлению операций по счетам композитора и певца Юрия Антонова.

    В материалах сервиса «Контур.Фокус» указано, что на 18 июля были зафиксированы решения ФНС о полном или частичном ограничении доступа к некоторым счетам артиста, передает РИА «Новости».

    Антонов официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 1997 года, основным указанием деятельности в реестрах значится исполнительское искусство. Решение ФНС обозначено без пояснения причин, подробности о характере ограничений также не раскрываются.

    Ранее ФНС заблокировала счета лейбла рэпера Элджея из-за долгов.

    В июне двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева столкнулась с блокировкой счетов в России после возникновения долга перед налоговыми органами.

    В прошлом году счета артиста Павла Прилучного в трех разных российских банках были заблокированы ФНС, блокировку ввели из-за отсутствующей налоговой декларации.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 05:43 • Новости дня
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    @ МИД РФ/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на заявление главы нацразведки США Тулси Габбард о безосновательной лжи администрации Барака Обамы насчет якобы вмешательства России в выборы 2016 года, напомнив о том, что эта американская «утка» имела для Москвы ощутимые последствия.

    «Не стоит забывать, что из-за этой «утки» на Россию были наложены вполне конкретные санкции. Отобрана недвижимость в США, высланы дипломаты, в частности», – написал он в Telegram-канале.

    Полянский задался риторическими вопросами, кто теперь будет с этим разбираться? И есть ли у США такие планы вообще?

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

    Сенатор Пушков призвал заявление главы нацразведки США Габбард изучать в Бухаресте, где, подобно администрации Обамы, огульно принялись обвинять Россию в подобном же.

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    19 июля 2025, 06:29 • Новости дня
    В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути
    В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    На перегоне Лихая – Замчалово Ростовской области временно остановили движение поездов из-за повреждения контактной сети после падения обломков беспилотника, сообщили в Telegram-канале РЖД.

    «В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», – сказано в сообщении.

    В РЖД уточнили, что после обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и стараются максимально ускорить возобновление движения.

    «Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов – питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», – добавили в РЖД.

    Об изменениях пассажиры поездов информируются по СМС. Также организован  оперативный штаб для ликвидации последствий.

    «Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», – напомнили в компании.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, атака украинских дронов на Ростовскую область в ночь на субботу привела к остановке поезда Адлер – Москва, возгоранию жилых домов, отключению электричества и ландшафтному пожару, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

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    18 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Мишустин прекратил соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с правительством Германии о военно-техническом сотрудничестве.

    Теперь Министерство иностранных дел России должно официально уведомить германскую сторону о принятом решении, передает ТАСС.

    В июне МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Газета ВЗГЛЯД писала, почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы.

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    18 июля 2025, 21:10 • Новости дня
    Россиянам разрешили давать экстренным службам позвонить
    Россиянам разрешили давать экстренным службам позвонить
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября представители государственных органов и экстренных служб смогут использовать телефоны россиян для служебных звонков без риска нарушения закона.

    Перечень лиц, которым гражданин вправе передать свой абонентский номер, указан в утвержденном правительством постановлении, передает ТАСС. В этот список вошли представители органов государственной власти, местного самоуправления и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.

    Напомним, в Госдуме одобрили новые поправки, предусматривающие введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера.

    Сенатор Артем Шейкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяcнил необходимость запрещающего передачу сим-карт законопроекта.

    Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул важность введения данного законопроекта для усиленной борьбы с мошенниками на Украине.

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    18 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, пишут украинские СМИ.

    Прошлогоднее вторжение в Курскую область осталось единственным наступательным маневром ВСУ, а текущие атаки приводят лишь к «незначительным продвижениям или вовсе завершаются без результатов, лишь замедляя при этом наступление российских войск», пишет издание «Страна», передает РИА «Новости»

    «У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду «стачивания» штурмовых отрядов. Без серьезных успехов, но с большими потерями», – отмечают журналисты.

    Также в публикации напомнили о частой критике в украинском обществе попыток безрезультатного наступления и призывах к переходу на стратегическую оборону ради минимизации потерь. Авторы материала выражают сомнения в наличии у ВСУ резервов для «большого» наступления и назвали сообщения о призыве Трампа к наступлению элементом внутренней пропаганды Киева, направленной на поддержание боевого духа и объяснение неудач в тактике контрударов.

    Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам.

    В феврале российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область.

    В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    19 июля 2025, 06:59 • Новости дня
    Новые штрафы за нарушения ПДД вступили в силу
    Новые штрафы за нарушения ПДД вступили в силу
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    С 18 июля в стране вступили в силу новые санкции за нарушения ПДД, которые отличаются более высокими суммами взыскания за игнорирование требований инспекторов и неправильную перевозку грузов.

    Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые  предусматривают новые санкции для водителей и владельцев транспортных средств, нарушающих ПДД, вступили в силу 18 июля, согласно федеральному закону за подписью президента России Владимира Путина.

    Основные изменения касаются увеличения штрафов за отказ выполнить требование сотрудника ГИБДД об остановке транспортного средства – сумма штрафа составит от 7 до 10 тыс. рублей.

    Водителям грузовых автомобилей установлен штраф 600 тыс. рублей за нарушение правил при въезде на автоматический пункт весогабаритного контроля. Превышение допустимых габаритов груза на 10 см повлечет штраф в 150 тыс. рублей. Норма теперь применяется к собственнику транспортного средства, а не к водителю, как было ранее.

    Штраф 150 тыс. рублей за превышение габаритов до 10 см предусмотрен только для собственников, а не водителей. Срок давности привлечения к ответственности по ст. 12.12.1 КоАП (санкции за перевозку нестандартного груза без разрешения) увеличен с двух месяцев до года.

    Новые правила призваны сделать соблюдение закона экономически выгодным для водителей, чтобы штрафы не были меньшим злом по сравнению с потенциальным ущербом, указано в пояснительной записке к поправкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство подписало постановление, уточняющее правила перевозки детей в автомобилях, которое исключает использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств.


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    18 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лондон поддержит решение Евросоюза о снижении потолка цены на нефть из России с 60 до 47,6 доллара, сообщила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс.

    Об этом Ривс заявила во время заседания министров финансов и глав центральных банков стран Группы двадцати в городе Баллито в Южной Африке, передает ТАСС.

    «Великобритания и ее союзники по ЕС закручивают гайки», – сказала министр, ее слова приводит Reuters.

    Ранее Совет Евросоюза принял решение о снижении ценового потолка на российскую нефть. Также в рамках нового пакета санкций ЕС добавил в черный список 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России.

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    18 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии, сообщили в Кремле.

    В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и национальное согласие при соблюдении прав всех конфессиональных групп. Было отмечено значение уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подтвердил курс на политико-дипломатическое урегулирование и поблагодарил Эрдогана за поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом на стамбульской площадке.

    Лидеры также дали положительную оценку заседанию межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 27 июня. Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.

    Администрация турецкого лидера ранее сообщила, что Эрдоган по телефону рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины.

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    19 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Власти Латвии выдворили пожилого ветерана за отказ заполнять «анкету лояльности»

    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Латвии не продлили вид на жительство 98-летнему Василию Москальенову, ветерану Великой Отечественной войны, после его отказа заполнять так называемую «анкету лояльности», его выдворили из страны.

    Ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова, которому 98 лет, выдворили из Латвии после отказа подписывать так называемую «анкету лояльности», сообщает радио Sputnik.

    Власти страны не продлили ему вид на жительство, так как ветеран отказался осудить спецоперацию на Украине и признать Крым украинским.

    После 60 лет жизни в Латвии Москальенов был вынужден уехать в Россию. В переезде ему помогли российские дипломаты. На границе Псковской области ветерана встретили журналисты и губернатор, который заверил, что фронтовику окажут всю необходимую помощь.

    Ранее 83-летний гражданин Латвии Александрс Димитриевс получил вид на жительство в России.

    Также Из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде Каткову выделили двухкомнатную служебную квартиру, он продолжает работать в Балтийском федеральном университете имени Канта.

    Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам из Риги из-за того, что они не смогли пройти экзамен по латышскому языку. Оба страдают глухонемотой.

    МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек.

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    19 июля 2025, 07:29 • Новости дня
    В Минобороны сообщили о более чем 70 сбитых дронах над регионами России

    Tекст: Ирма Каплан

    Дежурные средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 71 дрон ВСУ над девятью регионами России, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», –  сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 24 дрона уничтожено над территорией Ростовской области, 16 – над Московским регионом, в том числе 13, летевших на Москву.

    Над Брянской областью подавлены 11 БПЛА, над Калужской – десять, над Курской областью ликвидировано три БПЛА. По два дрона сбито в Орловской, Тульской и Липецкой областях, один беспилотник – над Краснодарским краем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу 13 дронов ВСУ были сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

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    19 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: 87 дронов ВСУ уничтожено за пять часов над регионами России

    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 48 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 – над Орловской, 10 – над Калужской и 8 – над Ростовской областями. Еще пять дронов уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

    По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 18.00 в пятницу российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.


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    19 июля 2025, 11:10 • Новости дня
    Названный Путиным «хитрюгой» работник ММК рассказал о жизни в арендной квартире
    Названный Путиным «хитрюгой» работник ММК рассказал о жизни в арендной квартире
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент России Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменить программу «Молодая семья», сообщил, что живет с женой в арендованной квартире.

    «На данный момент мы с женой снимаем квартиру и копим на первоначальный взнос в ожидании снижения ставок по ипотеке», – объяснил он, передает РИА «Новости».

    Плеханов уточнил, что рассчитывает приобрести собственное жилье, когда ипотечные ставки снизятся до уровня 10-11% годовых. По его словам, при нынешних условиях приобрести квартиру с помощью ипотеки слишком сложно для молодых семей.

    Он также рассказал, что после выступления получил множество откликов от незнакомых людей в социальных сетях, а также от коллег и своих родственников. По словам Плеханова, молодые люди выразили благодарность за то, что он поднял важную для них тему, а представители старшего поколения усомнились, что он действительно является работником ММК.

    Плеханов признался, что задавать вопрос главе государства было волнительно. Он пояснил, что предлагал рассмотреть введение льготных ставок по ипотеке для молодых семей, которые еще не имеют детей.

    Напомним, в Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

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    19 июля 2025, 15:38 • Новости дня
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Также уточняется, что в результате обстрела пострадал мирный житель.

    В субботу в Донецке прогремели несколько взрывов.

    Ранее Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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