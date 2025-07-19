Украинские власти начали готовить законопроект о приватизации госкорпораций

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы сейчас готовим новый этап, смотрим на то, чтобы продавать доли крупных государственных компаний. Такого мы еще не делали, законодательство не полностью готово, нужно внести изменения в несколько законов, чтобы это стало возможно», – заявил глава ведомства Алексей Соболев, передает ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ.

Соболев уточнил, что на данный момент конкретный перечень предприятий, которые могут быть выставлены на продажу, отсутствует. По его словам, министерство анализирует ожидаемый спрос, проводит консультации с рынком и выясняет, какие объекты готовы к продаже и требуют международного аудита.

Фонд государственного имущества Украины за первую половину 2025 года обеспечил поступление в бюджет более 977 млн гривен (около 23 млн долларов) от приватизационных аукционов. Ожидается, что по итогам года поступления увеличатся до 3,2 млрд гривен (около 76 млн долларов).

В прошлом году Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты.

Газета ВЗГЛЯД писала, как работающие предприятия Украины продают за копейки.