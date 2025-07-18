Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО
Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ
Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.
Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.
Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.
В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.
Между тем, Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.
Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.