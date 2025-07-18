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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    Россиянам решили запретить заниматься бизнесом на дачных участках
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня

    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем, Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    18 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти

    Эксперт Юшков: Новые санкции ЕС против российской нефти не будут работать

    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз хочет показать собственным гражданам, что Брюссель продолжает «оказывать давление» на Москву. 18-й пакет санкций, который местные чиновники называют «одним из самых жестких», на деле является рядовым проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, ЕС вводит ограничения в отношении «Северных потоков», а также снижает потолок цен на российскую нефть.

    «Утвержденный ЕС 18-й пакет санкций вовсе не является «одним из самых жестких», как говорят европейские чиновники. Принятые меры – это, скорее, имиджевая история для Брюсселя. На Россию они особо не повлияют», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По его мнению, ЕС с помощью нынешних рестрикций хочет показать собственным гражданам, что они продолжают «оказывать давление» на Москву. При этом реальная эффективность решений отодвинута далеко назад. «Потолок цен на российскую нефть не работал при 60 долларах за баррель. Снижение параметров не изменит ситуацию», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, мера принята только на уровне Евросоюза. Остальные страны, которые инициировали эти санкции на уровне G7, ничего не поменяли. Скажем, США сосредоточены на 500-процентных пошлинах для покупателей нефти из России. О потолке цен в Вашингтоне не беспокоятся», – добавил Юшков.

    Решение ЕС, скорее, навредит самим европейским компаниям, считает эксперт. «Когда по рыночным основаниям цены на нефть опускались ниже 60 долларов, к ее перевозке подключались, в том числе суда из Европы. Теперь им фактически запретили зарабатывать. У нас же достаточно сил флота, чтобы возить ресурсы», – детализировал аналитик.

    Ограничения в отношении «Северных потоков» собеседник счел нелепыми. «Газопроводы не работают. Европейцы позволили их взорвать – неважно, участвовали они в этом или нет. Какие еще могут быть санкции? Мера странная и, опять же, имиджевая. Все-таки это известный проект, и европейское население по-своему интерпретирует сообщение о рестрикциях», – пояснил экономист.

    Что касается санкций в отношении НПЗ «Роснефти» в Индии, то они не будут иметь серьезных последствия для Москвы, продолжил собеседник. «Нефтепродукты, полученные на этом заводе, станут теперь поставлять не на европейский рынок, а на другие – скажем, внутренний индийский, американский. Более того, я думаю, ограничение можно будет легко обойти, перенаправив ресурсы через третьи страны в тот же ЕС», – заключил Юшков.

    В пятницу постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, одобренные ограничения станут «одними из самых жестких» в отношении Москвы за все время.

    В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого «теневого флота». Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Также речь идет о снижении потолка цен на нефть. Каллас не уточнила обновленные параметры. По информации источников Reuters, он будет снижен примерно до 47,6 долларов за баррель. Сейчас показатель составляет 60 долларов за баррель.

    По словам главы евродипломатии, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, будут введены ограничения на несколько китайских банков, которые, как считает Евросоюз, связаны с Россией и помогают обходить санкции.

    Накануне премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава, которая долгое время блокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций, поддержит его. Он рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для своей страны в связи с ценами на газ. Фицо добавил, что все возможности для переговоров уже исчерпаны, и сохранение позиции блокирования может поставить под угрозу интересы Словакии.

    На фоне сообщений об утверждении 18-го пакета санкций стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,12% и на пике составила 70,3 долларов за баррель, передает РБК.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    18 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на слова Урсулы фон дер Ляйен о санкциях, напомнил о ее гинекологическом прошлом и подверг сомнению понимание европейским политиком сути вопроса.

    Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что 18-й пакет санкций, принятый Евросоюзом, нанес «удар в сердце военной машины России», передает ТАСС.

    Медведев сыронизировал над словами европейского политика, отметив: «Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что очередной пакет антироссийских санкций был нацелен на ключевые компоненты российской экономики и обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии Борису Писториусу и канцлеру Германии Фридриху Мерцу о фашистских корнях. Медведев также обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны с использованием спутниковых данных и ракет.

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    18 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

    По словам Каллас, Евросоюз вводит ограничения против 105 танкеров, которые использовались для транспортировки российской нефти. Также в «черный список» попал нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, передает ТАСС.

    Новые ограничения стали частью расширения санкционных мер Евросоюза против России.

    Ранее послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Словакия заявила об отказе блокировать этот пакет ограничений.

    США отказались присоединяться к инициативе ЕС по понижению потолка цен на нефть из России в рамках новых санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

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    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    18 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    ЕС отключил более 20 банков России от SWIFT

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции ЕС против России предусматривают отключение более 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций, сообщило агентство Bloomberg.

    Европейский союз в рамках 18-го пакета санкций против России введет полный запрет на проведение любых транзакций с подсанкционными российскими банками, ранее отключенными от системы SWIFT, передает ТАСС.

    Сообщается, что в санкционный список добавлены новые банки, а всего под ограничения попадут более 20 российских кредитных организаций.

    В пресс-релизе МИД Эстонии отмечается, что  ранее применявшаяся мера отключения российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на проведение транзакций.

    Кроме того, глава МИД Литвы Кестутис Будрис уточнил, что в новый список вошли еще 22 российских банка.

    ЕС ранее ограничивал только доступ российских банков к системе SWIFT.

    Напомним, послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Эксперты отмечали, что новые санкции ЕС станут реальным вызовом только в случае блокировки всех альтернативных способов расчетов.

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    18 июля 2025, 09:50 • Новости дня
    Степашин напомнил о границах Украины при создании СССР

    Степашин заявил об отсутствии Одессы, Харькова и Крыма у Украины при создании СССР

    Степашин напомнил о границах Украины при создании СССР
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь, напомнил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

    Бывший премьер-министр России напомнил, что Украина в 1922 году не включала ряд современных территорий, подписывая соглашение о создании СССР. Так в составе Украины не было Малороссии, Одессы, Харькова, Крыма и Севастополя, напомнил Степашин, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Владимир Зеленский предлагает вернуться к границам 1991 года, однако «тогда Украина подписывала соглашения без вышеуказанных регионов».

    Степашин обратился к Зеленскому с предложением действительно «вернуться» к историческим территориям Украины начала прошлого века. «Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся. Они историю не знают!» – заявил Степашин.

    По его словам, при подписании Беловежских соглашений Украина уже была одним из учредителей СССР, но в 1922 году ситуация была совсем иной.

    Ранее Степашин заявил, что Россия «прозевала» Украину в 90-х годах.

    Он также отметил, что Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.

    Комментарии (12)
    18 июля 2025, 07:46 • Новости дня
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уточнить процесс замещения американского вооружения, которое Европа отправит киевскому режиму, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия намерена внести вклад в поставки вооружения Украине в сотрудничестве с США и европейскими партнерами, сказал Мерц, передает ТАСС.

    «Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной», – указал он.

    По его словам, детали соглашений должны быть обсуждены максимально быстро, и сейчас соответствующие консультации уже ведутся.

    Канцлер сообщил, что министры обороны стран-партнеров обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot на Украину. Он уточнил, что этот процесс займет несколько дней или недель, но переговоры проходят на конкретном уровне, и решения пока не приняты.

    До этого канцлер Германии заявил о готовящихся поставках дальнобойных вооружений Украине, созданных британской и немецкой оборонной промышленностью.

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    18 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Дегтярное в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Сумской области продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих и 17 бронемашин. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, включая бронеавтомобиль американские HMMWV и М113.

    Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Освобождены Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожено 21 орудие полевой артиллерии.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Карла Маркса, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    А подразделениями группировки «Днепр» освободили Каменское в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 420 военнослужащих. Уничтожены 52 станции РЭБ, 24 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим, отчитались в Минобороны.

    Напомни, накануне российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР. За день до этого ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. До этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.

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    18 июля 2025, 11:36 • Новости дня
    Рар назвал цели исторического договора Британии и Германии

    Политолог Рар: Лондон и Берлин создали оборонный союз на замену НАТО

    Рар назвал цели исторического договора Британии и Германии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лондон и Берлин создали оборонный союз, который со временем может заменить блок НАТО. При этом станет ли это фундаментом новой системы безопасности Европы зависит от того, какие государства примкнут к коалиции, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин и Лондон подписали договор о дружбе и сотрудничестве в обороне.

    «Новый договор о дружбе между Британией и Германией преследует сразу несколько целей. Однако наиболее важная причина его возникновения: присутствие понимания у европейцев того, что НАТО слабеет из-за дистанцирования США от Европы», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Вашингтон берет изоляционистский курс, и политики Старого света боятся, что американцы откажутся их защищать. Поэтому Лондон и Берлин создали свой оборонный союз, который со временем, по их задумке, заменит старый блок НАТО. Предполагается, что к новому объединению постепенно будут присоединяться другие страны континента», – добавил собеседник.

    При этом станет ли союз Лондона и Берлина фундаментом новой системы европейской безопасности зависит от того, какие государства к нему примкнут, уточнил эксперт. «Отнюдь не все собираются это делать. Если страны Северной Европы могут изъявить подобное желание, то Южной Европы – вряд ли», – рассуждает Рар.

    «Кроме того, важным моментом станет позиция Штатов относительно происходящего. Сомневаюсь, что американцы будут поощрять создание параллельных Североатлантическому альянсу структур», – уточнил аналитик.

    «Как бы то ни было, врагом европейцев обозначена Москва. Оборонный союз Германии и Британии направлен сегодня в первую очередь против России», – указал политолог. Он добавил, что Фридрих Мерц и Кир Стармер в соглашении также выступили против массовой миграции из стран Глобального Юга.

    «Двухсторонний договор Германии и Британии обозначает стремление Лондона, несмотря на Brexit, объединиться с ЕС. Лондон будет участвовать в вопросах милитаризации Европы, а также в случае ухода США вместе с Францией раскроет «ядерный зонтик» над западной и восточноевропейской частью континента. Разговоры об этом уже ведутся», – заключил Рар.

    В четверг немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер подписали в Лондоне «исторический» договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Германией и Британией. «Это исторический день для германо-британских отношений. Мы хотим углубить наше сотрудничество в области обороны, во внешней политике, а также в экономической и внутренней политике», – сказал лидер ФРГ на церемонии подписания.

    В документе подчеркивается стратегическое партнерство Лондона и Берлина на фоне «коренных изменений геополитической обстановки» и «наиболее серьезной и непосредственной угрозы безопасности» со стороны России. В канцелярии британского премьера сообщили, что страны в рамках договора намерены совместно разработать ракетную систему Deep Precision Strike дальностью действия свыше двух тыс. км.

    Соглашение также предусматривает регулярные консультации между министерствами, сотрудничество по вопросам сдерживания, международной безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией, а также развитие научных и инновационных связей.

    Стороны подтвердили приверженность взаимной обороне, обязуясь прийти на помощь друг другу в случае вооруженного нападения, в том числе с применением военных средств. Лондон и Берлин также договорились укреплять силы на северном и восточном флангах НАТО, а кроме того – сотрудничать при развитии энергетической инфраструктуры в Северном море.

    Напомним, неделей ранее Стармер принимал в Лондоне президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда политики подписали декларацию о координации действий своих сил ядерного сдерживания. Елисейский дворец сообщал, что соглашение нацелено на совместную работу по защите европейских стран в случае «экстремальных угроз».

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    18 июля 2025, 07:32 • Новости дня
    Орбан сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза
    Орбан сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгрия в теории может покинуть Европейский союз, однако пребывание страны в составе Евросоюза дает Будапешту больше преимуществ, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия продолжает оставаться в Евросоюзе, так как это выгоднее для страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью, передает РИА «Новости».

    Теоретическая возможность выхода Венгрии из состава ЕС существует, но в настоящее время нет для этого оснований, добавил он.

    Премьер пообещал избирателям, что если членство в ЕС перестанет быть целесообразным, он публично выскажется по этому поводу.

    Орбан напомнил, что Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году, когда объединение имело исключительно экономический характер. Сейчас, по его словам, ЕС стал политическим союзом, навязывающим странам-членам свою позицию по вопросам миграции, гендерного воспитания и участия в военных конфликтах.

    «Мы вступили в экономический союз, а оказались в политическом», – отметил премьер.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    При этом депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен.

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    18 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский обсудил с новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым необходимость ускорения стамбульских переговоров с Россией.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с Россией в Стамбуле, передает ТАСС.

    Зеленский отметил, что одной из ключевых задач нового секретаря СНБО станет придание дополнительного импульса переговорному процессу. По его словам, выполнение достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей продолжается, но текущая динамика требует ускорения.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность России к третьему раунду переговоров с Украиной. Песков также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.

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    18 июля 2025, 03:44 • Новости дня
    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару.

    Трамп подверг критике власти Бразилии за расследование против Болсонару, которого обвиняют в попытке переворота после президентских выборов 2022 года. Трамп призвал прекратить судебный процесс, передает ТАСС.

    Лула да Силва заявил, что призывы Трампа являются атакой на суверенитет страны. В обращении к нации он подчеркнул, что попытки иностранного вмешательства в судебную систему южноамериканской республики представляют серьезную угрозу государству. Лула да Силва выразил возмущение поддержкой Трампа среди некоторых бразильских политиков, назвав их «настоящими предателями своего Отечества».

    Кроме того, Лула да Силва анонсировал возможные ответные меры на введенные США пошлины. «Если потребуется, мы задействуем все законные инструменты для защиты нашей экономики: от обращений во Всемирную торговую организацию до применения Закона об экономической взаимности», – заявил он.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия выступает за многополярность и сотрудничество, но интересы страны для него приоритетны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    18 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Пекин осудил новые санкции ЕС против России из-за ущерба интересам Китая
    Пекин осудил новые санкции ЕС против России из-за ущерба интересам Китая
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин осудил расширение санкционного списка ЕС, в который впервые включили китайские банки, пообещав защитить свои компании всеми необходимыми мерами.

    МИД Китая призвал Европейский союз прекратить нарушать права китайских компаний из-за введения новых антироссийских санкций, сообщает РИА «Новости».

    Официальный представитель ведомства Линь Цзянь на брифинге подчеркнул, что Китай решительно намерен защищать интересы своих предприятий и готов принять необходимые меры.

    Он заявил: «Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий».

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сообщила о согласовании 18-го пакета санкций против России, предложенного еще во время председательства Польши в Совете ЕС. В новый перечень ограничительных мер впервые включены китайские банки, что вызвало недовольство Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. В рамках этого пакета Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии. Словакия объявила, что не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России.

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