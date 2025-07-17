Ученый рассказала о способах выбора безопасного арбуза

Tекст: Алексей Дегтярев

Если в мякоти заметны желтые или белые прожилки, а также неравномерная окраска, это говорит о высоком содержании нитратов или избытке удобрений, сказала Кулач «Газете.Ru».

Она отдельно подчеркнула, что химический привкус, слишком пресный вкус или фиолетовый оттенок мякоти – тревожные признаки. Для проверки нитратов в домашних условиях можно опустить кусочек арбуза в воду: если вода окрасится в розовый цвет, нитраты присутствуют, если останется прозрачной – плод безопасен. Норма содержания нитратов составляет до 60 мг/кг.

Эксперт рекомендовала покупать арбузы только в сезон (август-сентябрь), выбирать целые плоды без повреждений и отдавать предпочтение проверенным точкам продаж вдали от дорог. По ее словам, арбузы должны иметь сухой хвостик – это признак зрелости.

Ранее врачи предупреждали, что купание в городских фонтанах опасно, потому что вода там часто содержит опасные бактерии, вирусы. Эта жидкость может стать причиной тяжелых травм, особенно у детей.