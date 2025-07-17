Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Песков заявил о продолжении изучения заявлений Трампа Кремлем
Кремль пока не дал комментариев по поводу последних заявлений президента США Дональда Трампа, продолжая анализировать их с целью последующей возможной реакции президента России Владимира Путина.
Кремль продолжает изучать недавние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что комментировать данные высказывания будет только Владимир Путин, если сочтет это нужным.
«Мы продолжаем анализировать эти заявления. Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает», – заявил Песков. Он не стал раскрывать детали анализа, отметив, что решение о публичной реакции остается исключительно за главой государства.
Ранее Дональд Трамп заявил, что, несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает новых соглашений.
Трамп ранее назвал Владимира Путина «крутым парнем».
Сообщалось, что Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.