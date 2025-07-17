Песков заявил о продолжении изучения заявлений Трампа Кремлем

Tекст: Ольга Иванова

Кремль продолжает изучать недавние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что комментировать данные высказывания будет только Владимир Путин, если сочтет это нужным.

«Мы продолжаем анализировать эти заявления. Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает», – заявил Песков. Он не стал раскрывать детали анализа, отметив, что решение о публичной реакции остается исключительно за главой государства.

Ранее Дональд Трамп заявил, что, несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает новых соглашений.

Трамп ранее назвал Владимира Путина «крутым парнем».

Сообщалось, что Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.