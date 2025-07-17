В Раде отключили интернет во время выступления Зеленского

Tекст: Ольга Иванова

Интернет и мобильная связь исчезли в Верховной раде во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС. Депутат Ярослав Железняк заявил в своем телеграм-канале: «Эти кадры снова решили на выступлении [Зеленского] заглушить связь и интернет в Раде».

Через несколько минут трансляция, которую вел другой депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), была прервана и перестала загружаться. Он прокомментировал ситуацию словами: «Сейчас перебои в трансляции, сами понимаете, почему». Официальные причины отключения связи в зале украинского парламента не назывались.

В результате инцидента депутаты не смогли продолжить вести прямые эфиры и публиковать сообщения во время важного выступления главы государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины избрала Юлию Свириденко новым премьер-министром страны. Свириденко ранее занимала пост первого вице-премьера и министра экономики на Украине. Ее кандидатуру на пост главы правительства внес президент Владимир Зеленский.

