Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
В Раде отключили интернет во время выступления Зеленского
Во время выступления Владимира Зеленского в украинском парламенте интернет и мобильная связь были отключены, что лишило депутатов возможности вести прямую трансляцию из зала.
Интернет и мобильная связь исчезли в Верховной раде во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС. Депутат Ярослав Железняк заявил в своем телеграм-канале: «Эти кадры снова решили на выступлении [Зеленского] заглушить связь и интернет в Раде».
Через несколько минут трансляция, которую вел другой депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), была прервана и перестала загружаться. Он прокомментировал ситуацию словами: «Сейчас перебои в трансляции, сами понимаете, почему». Официальные причины отключения связи в зале украинского парламента не назывались.
В результате инцидента депутаты не смогли продолжить вести прямые эфиры и публиковать сообщения во время важного выступления главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины избрала Юлию Свириденко новым премьер-министром страны. Свириденко ранее занимала пост первого вице-премьера и министра экономики на Украине. Ее кандидатуру на пост главы правительства внес президент Владимир Зеленский.