WSJ: В Киеве не могут понять сути заявлений Трампа

Tекст: Ирма Каплан

На следующий день после того, как Трамп пообещал предоставить Украине новое оружие, он предостерегает Киев от нанесения удара по Москве. Его комментарии прозвучали менее чем через две недели после того, как он спросил, способен ли Киев нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу, пишет Wall Street Journal (WSJ).

Белый дом говорит, что это был всего лишь вопрос.

Президент Трамп заявил во вторник, что США не планируют предоставлять ракеты дальнего радиуса действия Украине в рамках новой инициативы по оказанию помощи, и предостерег Киев от нападок на Москву.

Его комментарии журналистам в Белом доме прозвучали на следующий день после того, как Трамп заявил, что США достигли соглашения с европейскими союзниками о предоставлении нового оружия для использования Украиной, и предупредил, что он может ввести новые тарифы против России и ее торговых партнеров, если Москва не предпримет шагов по заключению сделки с Украиной.

Эти примеры показывают, как своеобразен стиль принятия решений у американского президента, либо его просто не совсем понимают.

WSJ приводит фразу одного из украинских чиновников, который заявил, что в словах Трампа каждый слышит то, что хочет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, высказывания президента США Дональда Трампа о поставках систем Patriot вызвали вопросы у украинских военных, которые ожидают разъяснений от Вашингтона по количеству и комплектации.

Кроме того, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.