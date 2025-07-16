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    ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot
    Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    Вашингтон отказался передавать Украине ракеты большой дальности
    ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области
    Одиннадцать человек пострадали в ДТП с электробусами в Москве
    Пушков раскрыл мотивы отказа Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    Второй город в России запретил электросамокаты
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    16 июля 2025, 07:23 • Новости дня

    Над Россией сбили за ночь восемь дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в прошедшую ночь уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России.

    Над Крымом уничтожено три дрона, над акваторией Азовского моря – также три, один – над Белгородской областью, еще один – над Курской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

    В ночь с 12 на 13 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами России.

    В ночь с 14 на 15 июля над Россией нейтрализовали 55 украинских дронов.

    15 июля 2025, 18:04 • Новости дня
    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна

    NYT: Швейцария могла предложить передать 17 комплексов Patriot Киеву

    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страной, которая может продать 17 комплексов Patriot для передачи на Украину, может быть Швейцария, пишет The New York Times.

    По информации NYT, Швейцарии оказались не нужны системы Patriot. В материале также говорится, что в настоящее время США располагают 60 комплексами из примерно 180, находящихся в мире.

    Сейчас на Украине размещено около восьми комплексов Patriot, большинство из которых используется для противовоздушной защиты Киева, пишет издание. Германия собирается приобрести два дополнительных комплекса для поставки Вооруженным силам Украины, а Норвегия запланировала покупку еще одного.

    Стоимость одной батареи Patriot составляет примерно 1 млрд долларов в зависимости от конкретной модели, а цена одной ракеты-перехватчика достигает 3,7 млн долларов. Для сравнения: ракеты JASSM стоят около 1,5 млн долларов, а ATACMS – не менее 1 млн долларов.

    В материале подчеркивается, что президент США Дональд Трамп не давал гарантий продажи Украине комплексов Patriot. При этом часть военной продукции может поступать из государств вне НАТО, что дает им приоритет при приобретении комплектующих. Такая практика уже применялась на протяжении текущего конфликта.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.

    Комментарии (12)
    15 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу

    WP: Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу

    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп изменил подход к мирному урегулированию конфликта на Украине, задумавшись о поставках дальнобойных ракет Киеву для ударов по Москве и Петербургу, пишет The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира на Украине путем ужесточения санкций против России, передает The Washington Post. Трамп отметил, что изначально верил в возможность мирного урегулирования и «чувствовал сделку четыре раза». Однако, по словам Трампа, он понял, что единственный способ «заставить Путина пойти на мир – это существенно «повысить цену продолжения конфликта».

    Трамп пригрозил ввести против России «жесткие тарифы», если она не заключит мир в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, средства ПВО и артиллерию через страны НАТО. Стоимость военной помощи составит 10 млрд долларов. Кроме того, Украина может получить разрешение на использование 18 ракет ATACMS дальностью 300 километров для ударов по военным базам, аэродромам и складам снабжения в глубине России.

    В разговоре с Владимиром Зеленским Трамп спросил, почему Украина не наносит удары по Москве и Петербургу. Зеленский ответил, что Украина может это сделать, если получит необходимое оружие.

    Трамп ужесточил свою позицию в отношении Путина по трем причинам, полагает издание. Во-первых, он считает, что «Путин не уважает его, симулируя готовность к миру, но игнорируя призывы к прекращению огня»; во-вторых, он увидел эффективность американской военной мощи при использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана; в-третьих, он считает, что «Путин будет вести переговоры только под угрозой».

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    7 комментариев

    Ранее СМИ писали, что в новый пакет военной помощи США Украине может включить дальнобойные ракеты ATACMS. Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk (Томагавк), но не включил их в список вооружения.

    СМИ сообщали, что Трамп собирается объявить о поставках ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил о подготовке передачи Украине крупных партий систем ПВО Patriot в полной комплектации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона  оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.

    Комментарии (21)
    16 июля 2025, 08:50 • Видео
    США дали России 50 дней

    Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях России не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 19:46 • Новости дня
    Европа отказалась возвращать вывезенных с Украины детей родителям
    Европа отказалась возвращать вывезенных с Украины детей родителям
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный по правам ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала о проблемах с возвратом детей, вывезенных с Украины в европейские страны.

    Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям, передает РИА «Новости». Колесник-Лавинская заявила, что европейские государства ссылаются на вопросы безопасности и решения местных опекунских советов, которые зачастую ставятся выше постановлений украинских судов.

    Колесник-Лавинская отметила: «Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности». По ее словам, Германия и Польша не признают украинские судебные акты, поскольку считают, что дети уже адаптировались, а родители проживают в опасной зоне.

    Омбудсмен подчеркнула, что такая позиция европейских стран затрудняет процесс возвращения детей их семьям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские госорганы формируют собственный перечень детей, находящихся на Украине, для их последующего воссоединения с российскими семьями. Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что в числе разыскиваемых органами внутренних дел жителей приграничных районов региона значатся четверо детей.

    Комментарии (15)
    15 июля 2025, 16:46 • Новости дня
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.

    «Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.

    Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

    Комментарии (14)
    15 июля 2025, 10:33 • Новости дня
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Украинские военные часто запускают больше ракет «Пэтриот» (Patriot), чем это необходимо, что приводит к потере дорогостоящих боеприпасов и снижению эффективности обороны, пишет польское издание WP Tech.

    Украина в настоящее время располагает семью или восьмью батареями ЗРК Patriot, двумя батареями SAMP/T, а также некоторым количеством старых комплексов MIM-23 HAWK и С-300, пишет WP Tech.

    Эксперт Анджей Киньский заявил, что украинские расчеты с самого начала конфликта запускали больше ракет, чем требовалось по ситуации. «Пример – первая поставка немецких ракет IRIS-T: их рассчитывали на три месяца, а израсходовали за месяц», – отметил он.

    Он напомнил, что во время первого применения Patriot на Украине в мае 2023 года за 90 секунд было запущено 30 ракет двумя батареями при технической возможности сопровождения только шести целей одновременно. По его словам, часть пусков осуществлялась «вслепую», что привело к потере дорогостоящих ракет и снижению эффективности обороны.

    Эксперт также отметил, что значительное число ракет Patriot применялось даже против беспилотников Shahed, что экономически нецелесообразно. Он добавил, что постоянная нехватка новых ракет усугубляется невозможностью европейских стран производить эти боеприпасы самостоятельно, а зависимость Европы и Украины от поставок из США сохранится до запуска совместного завода в Германии, что ожидается не ранее 2027 года.

    В материале отмечается, что в условиях истощения западных запасов Украина сталкивается с серьезными трудностями в поддержании достаточного количества ракет для Patriot, что может сказаться на способности защищать объекты от российских баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    Комментарии (19)
    15 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Российские войска начали замыкать котел у Купянска

    Ганчев сообщил о готовности наступления российских войск на Купянск

    Российские войска начали замыкать котел у Купянска
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружение украинских подразделений у Купянска завершено, российские военные готовят плацдарм для наступления на город, а ВСУ оказались в безвыходном положении.

    Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области, подразделения ВСУ оказались фактически заблокированы, передает ТАСС. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация для украинской группировки в районе города стала патовой.

    По его словам, «наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется». Ганчев отметил, что плацдарм для прямого наступления на Купянск практически готов, операция может начаться в ближайшее время. Ганчев подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, могут либо сдаться в плен, либо быть уничтожены: «Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки «Юг» и «Восток» освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике.

    Авиационный удар по временной базе украинских военных под Купянском уничтожил десятки солдат и технику противника. Российские войска на Купянском направлении ежедневно освобождают по два-три населенных пункта в Харьковской области.

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    15 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков раскрыл мотивы отказа Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    Пушков раскрыл мотивы отказа Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет JASSM и запрет на удары по Москве могут быть проявлением нежелания резкой эскалации конфликта с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.

    «Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 км. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Пушков отметил, что объективно последние заявления Трампа и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    До этого Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

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    15 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Политолог Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осуждение Будапештом гибели венгра при мобилизации на Украине углубит раскол в позициях ЕС по вопросу поддержки Киева. Однако официально Брюссель, вероятно, предпочтет не комментировать инцидент, ожидая сигналов из Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз ввести санкции против украинского руководства.

    «Орбан – прагматичный и опытный политик, который использует произошедшее для укрепления своей позиции по Украине: в частности, он выступает против передачи оружия Киеву и 18-го пакета антироссийских санкций», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Думаю, Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтёт отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», – подчеркнул спикер.

    «Банковая же попытается всеми способами, в том числе с помощью карманных медиаресурсов, сделать так, чтобы инцидент не связывали с Зеленским. Хотя его репутацию вряд ли что-то ухудшит», – напомнил собеседник.

    «Что касается отношений Будапешта и Киева, то они и так почти на нуле, а до дипломатического разрыва и вооруженного конфликта дело не дойдет. Впрочем, в Венгрии в следующем году пройдут парламентские выборы, поэтому Орбан может запланировать какую-нибудь «заварушку» для мобилизации своих сторонников», – допустил аналитик.

    «При этом для России раскол в руководстве ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности Евросоюза – даже в вопросе защиты собственных граждан», – резюмировал эксперт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Речь идет о 45-летнем жителе Берегово Йожефе Шебештьене, имевшем двойное гражданство. Его в начале июля насильно доставили на призывной пункт и избили. Мужчина скончался в больнице. Его похоронили в родном городе. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине. Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил дипломат. Киев же отверг обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств.

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    15 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания президента США Дональда Трампа о поставках систем Patriot вызвали вопросы у украинских военных, которые ожидают разъяснений от Вашингтона по количеству и комплектации.

    О том, что украинская сторона не смогла понять, что именно имел в виду Дональд Трамп, говоря о передаче 17 систем Patriot, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Мы точно не знаем... 17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно».

    Скибицкий пояснил, что Германия ранее согласилась передать Киеву две системы Patriot, а Нидерланды – одну. Таким образом, по оценкам украинской стороны, можно было бы получить 18 пусковых установок для трех систем, что близко к 17, но не совпадает с заявлением Трампа.

    После высказываний президента США министерство обороны США не смогло внести ясность в ситуацию и уточнить детали возможных поставок, отмечает источник. Украина ожидает дополнительных разъяснений от американской стороны по количеству и характеристикам упомянутых комплексов.

    В ходе беседы Скибицкий также подтвердил, что Трамп и Зеленский в июле обсуждали поставку ракет Tomahawk, однако договоренности не было достигнуто. Скибицкий признал, что даже при возможных поставках Украина не сможет полноценно применять Tomahawk из-за отсутствия необходимых средств для использования этих ракет.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.


    Комментарии (7)
    15 июля 2025, 21:32 • Новости дня
    Вашингтон отказался передавать Украине ракеты большой дальности

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    «Мы не собираемся этого делать», – подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Газета The Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS.

    Также сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

    Обозреватель WP Дэвид Игнатиус сообщал, что Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), но не включил их в список поставляемого вооружения.

    Комментарии (12)
    15 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине

    Кремль назвал поставки оружия Украине поддержкой эскалации конфликта

    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле назвали слова Дональда Трампа о военных поставках Киеву серьезными и сообщили о намерении тщательно проанализировать заявление американского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Кремле восприняли заявления Трампа о военных поставках Киеву как серьезные и собираются провести их тщательный анализ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что какие-то заявления адресованы лично президенту Владимиру Путину, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне.

    Песков также прокомментировал решения Вашингтона и его союзников по поставкам оружия на Украину. По его словам, эти шаги Киев расценивает не как сигнал к поиску мира, а как призыв продолжать боевые действия. Он подчеркнул, что подобные решения воспринимаются Украиной как поддержка дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп 14 июля отметил, что Вашингтон продолжит передавать оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа оплатит эти поставки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Планы Вашингтона могут сказаться как на ситуации на поле боя, так и на перспективах урегулирования конфликта.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    7 комментариев

    Комментарии (3)
    15 июля 2025, 20:18 • Новости дня
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

    Слова Трампа приводит Reuters, передает РИА «Новости». «Зеленский не должен целиться по Москве», – цитирует агентство американского лидера.

    Ранее администрация США опровергла заявления о якобы поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

    Комментарии (2)
    15 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    @ Olha Tanasiichuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прага не планирует участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке вооружения для Вооруженных сил Украины, заявил чешский премьер Петр Фиала.

    Фиала заявил изданию Publico, что Чехия будет сосредотачиваться на других способах поддержки Украины, включая участие в инициативе по поставкам боеприпасов, передает РИА «Новости».

    «Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту (президента Трампа)», – заявил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что отправка западных вооружений Киеву способствует продолжению боевых действий и препятствует поиску мирного решения.

    Комментарии (9)
    15 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Орбан потребовал санкций ЕС против лидеров Украины из-за гибели венгра
    Орбан потребовал санкций ЕС против лидеров Украины из-за гибели венгра
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости введения Евросоюзом санкций против лидеров Украины, ответственных за гибель венгерского гражданина в Закарпатье, передает ТАСС.

    Он сообщил о смерти 45-летнего жителя Берегово Йожефа Шебештьена, который, по словам Орбана, был забит до смерти во время принудительного призыва на военную службу.

    Орбан подчеркнул, что такие действия Украины нарушают права человека, и отметил, что правительство Венгрии официально обратилось к Брюсселю с требованием включить украинских лидеров, причастных к этому инциденту, в санкционный список Евросоюза.

    Накануне глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

    Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за этого инцидента.

    Комментарии (4)
    15 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп подвергается «неприличному давлению» со стороны Евросоюза и руководства НАТО.

    По словам Лаврова, западные союзники настойчиво требуют от американского лидера продолжения поддержки Украины и поставок современного, в том числе наступательного вооружения, несмотря на издержки для собственных налогоплательщиков, передает ТАСС.

    «Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», – отметил он ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

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    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признался, что ждет реакции президента России Владимира Путина на слова Трампа.

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