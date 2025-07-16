Над Россией сбили за ночь восемь дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Над Крымом уничтожено три дрона, над акваторией Азовского моря – также три, один – над Белгородской областью, еще один – над Курской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

В ночь с 12 на 13 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами России.

В ночь с 14 на 15 июля над Россией нейтрализовали 55 украинских дронов.