Berliner Zeitung назвала ультиматум Трампа про 50 дней «мудрейшим решением»

BZ назвала ультиматум Трампа способом снять с себя ответственность за крах ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

Может ли 50-дневный мораторий Трампа считаться разумным шагом против импорта энергоносителей из России, задается вопросом Berliner Zeitung, отмечая, что злопыхатели жаждали большего, но Трамп понял, что он один, без Си Цзиньпина и других, не приведет российского коллегу Владимира Путина к необходимому ему разрешению конфликта.

Газета напоминает, что Трамп – проницательный бизнесмен, поэтому то, что при бывшем президенте США Джо Байдене приносило стране убытки, теперь станет источником прибыли. Европейцы будут закупать у США оружие и приносить прибыль.

«Кто же окажется виноватым, если украинский фронт не выстоит? Конечно же, скупые и расчетливые европейцы, которым жаль денег на достаточное количество оружия для украинцев», – сказано в статье.

Газета считает, что решение с мораторием, это хитрый ход американского президента, который даст ему отсрочку в сложной ситуации. Трамп видит себя великим миротворцем в масштабах планеты.

«Но 100-процентные тарифы в отношении основных торговых партнеров США, в том числе европейскими, станут звонящим по мировой экономике колоколом», – заключила газета.

Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

На ваш взгляд На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это: жесткий ультиматум

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

К тому же отведенный американским президентом Дональдом Трампом России 50-дневный срок для сделки по Украине может обернуться против него, пишет журнал Responsible Statecraft.