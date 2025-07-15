Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Верховная рада Украины поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации, сообщает ТАСС. За продление военного положения проголосовали 320 депутатов, против выступил только один парламентарий. Мобилизация также была продлена до 5 ноября, соответствующее решение поддержали 304 депутата, против был один голос.

Трансляцию заседания вел депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Продление военного положения и мобилизации предусматривает невозможность проведения выборов, в том числе парламентских и президентских, в этот период.

Оба законопроекта выносились на отдельное голосование, как того требует регламент парламента Украины. Это уже 16-й случай продления действия военного положения и мобилизации с февраля 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины продливала действие военного положения в апреле 2025 года.