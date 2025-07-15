Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Воронежцы рассказали, как пережили ночную атаку дронов
Жители Воронежа утром узнали об атаке беспилотников через смс-оповещения, оперативные службы быстро прибыли на место происшествия, рассказали очевидцы.
Местный житель Артем рассказал, что система смс-оповещений предупредила горожан об опасности примерно в 7.00 мск, передает «Газета.Ru».
«Сирены не слышал, но судя по местным пабликам, оперативные службы приехали в ближайшее время. Степень разрушения средняя, выбиты окна и поврежден фасад зданий, много осколков стекла на тротуаре рядом с местами сбития БПЛА», – поделился он.
Артем уточнил, что живет в другом районе и не слышал сам момент сбития беспилотника. Он добавил, что обычно при таких атаках закрывает окна и уходит в ванную комнату, а в каждом доме есть свое укрытие. Бронепленка на окнах отсутствует, однако, по словам собеседника, «жить можно».
Житель города сообщил, что в Воронеже стали часто отключать интернет в последние недели – это делается для борьбы с БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронежской области в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали 16 мирных жителей.