Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью
Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над Белгородской областью
В течение полутора часов системы ПВО успешно отразили попытку атаки беспилотников на территории Белгородской области, уничтожив все цели.
Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, передает Telegram-канал Минобороны России. Операция по отражению атаки проходила в промежутке с 11.40 до 13.00 по московскому времени.
В министерстве уточнили, что все беспилотники были своевременно обнаружены и нейтрализованы на подлете к населенным пунктам. Ущерба и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских дронов за час.
В ходе ночной атаки украинских беспилотников в Воронежской области и самом Воронеже пострадали 16 мирных жителей.
За ночь над Россией нейтрализовали 55 украинских дронов.