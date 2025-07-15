  • Новость часаТрамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

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    15 июля 2025, 08:37 • Новости дня

    Пожар под Симферополем уничтожил 110 гектаров растительности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Крыму завершилась ликвидация крупного ландшафтного пожара, в ходе которого выгорело 110 гектаров сухой растительности, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма полностью потушен, для его ликвидации привлекали авиацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Напомним, в воскресенье пожарные остановили распространение этого пожара под Симферополем на площади в 118,6 га.

    14 июля 2025, 08:14 • Новости дня
    ФСБ задержала планировавшую убийство российского офицера агентку СБУ
    ФСБ задержала планировавшую убийство российского офицера агентку СБУ
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданка России и Украины в Крыму намеревалась взорвать автомобиль офицера Министерства обороны России, ее задержали в Крыму, подозреваемой 24 года, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Теракт готовили в Службе безопасности Украины (СБУ), планировалось подорвать одного из старших офицеров Минобороны, указали в ФСБ, передает ТАСС.

    Теракт планировался на территории Крыма, подозреваемая накануне Дня Победы в мае должна была взорвать личный автомобиль с помощью переданной ей бомбы.

    Выявлены сотрудники СБУ, которые вербовали и готовили террористку. Подозреваемую также задержали, возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт» и «Госизмена».

    Ранее в Брянской области задержали двух местных жителей, они пытались устроить теракты с помощью FPV-дронов и самодельных бомб на объектах Минобороны.

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    13 июля 2025, 09:56 • Новости дня
    В очереди на Крымский мост скопилось более 1,3 тыс. автомобилей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 1,4 тыс. автомобилей скопились в очереди на подъездах к Крымскому мосту утром в воскресенье, причем водителям со стороны Тамани приходится ждать более трёх часов.

    Число автомобилей, ожидающих проезда через Крымский мост, достигло почти 1,4 тыс, передает РИА «Новости». К девяти утра в очереди со стороны Тамани находилось 1150 машин, при этом время ожидания составляло более трех часов. Со стороны Керчи скопилось 220 автомобилей, здесь водителям предстояло ждать около часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очередь из более 1,2 тыс. машин образовалась у Крымского моста. Ранее на подходах к Крымскому мосту скопились 700 автомобилей. Пробка из машин у Крымского моста растянулась на восемь километров.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    13 июля 2025, 17:29 • Новости дня
    Волонтеры начали раздавать воду на подъездах к Крымскому мосту

    Tекст: Ольга Иванова

    Автовладельцы и пассажиры на подъездах к Крымскому мосту начали получать бутилированную воду от волонтеров на специально организованных для этого точках.

    Выдача питьевой воды была организована на подъездах к Крымскому мосту, передает РИА «Новости». По данным администрации Темрюкского района, в течение дня работают две специальные точки, на которых водителям и пассажирам, ожидающим проезда по мосту, выдают воду в бутылках. Эту работу выполняют около десяти волонтеров.

    Пункты выдачи воды расположены у поворота на поселок Волна, а также в двух километрах от этого места по направлению к Крымскому мосту. Акция проводится, чтобы поддержать граждан, попавших в заторы и вынужденных долго ждать возможности проехать по мосту. Сообщается, что пункты продолжают функционировать в течение всего дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в воскресенье на подъездах к Крымскому мосту скопились почти 1,4 тыс. автомобилей. Водители со стороны Тамани ожидают более трех часов.

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    13 июля 2025, 13:08 • Новости дня
    Стало известно о локализации крупного пожара под Симферополем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожарные остановили распространение крупного природного пожара под Симферополем, пламя охватило территорию площадью 118,6 га возле села Прудовое.

    О локализации крупного природного пожара в районе села Прудовое Симферопольского района сообщило МЧС РФ, передает ТАСС. Уточняется, что общая площадь возгорания составила 118,6 гектара. В министерстве заявили: «Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован. Новых очагов возгорания не допущено».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Симферопольском районе Крыма огонь распространился на 40 гектаров, к тушению были привлечены дополнительные силы из Севастополя. Аномальная жара в регионе привела к взрыву самоката на зарядке в Ялте. В Алуште у Лазурного пожар удалось потушить.

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    13 июля 2025, 08:44 • Новости дня
    Тайфун «Данас» нанес тяжелый ущерб сельскому хозяйству Тайваня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тайфун «Данас» привел к значительным потерям урожая и разрушениям на плантациях, затронув более 18 тыс. гектаров сельхозугодий Тайваня.

    По данным сельскохозяйственного ведомства Тайваня, ущерб сельскому хозяйству от тайфуна «Данас» достиг 2,5 млрд тайваньских долларов, сообщает ТАСС. Наибольший урон понесли частные фермерские хозяйства и крупные плантации фруктов. Потери урожая оценены примерно в 1,76 млрд тайваньских долларов, ущерб частным фермерам – более чем в 400 млн.

    Общая площадь пострадавших сельхозугодий составила 18200 гектаров. Особенно сильно пострадали плантации бананов, помело, апельсинов и бамбука, что приведет к сокращению поставок этих культур.

    Тайфун обрушился на юго-запад Тайваня в ночь с 6 на 7 июля, сопровождаясь ливнями и сильным ветром до 40 м/с, а порывы достигали 50 м/с. В результате стихии два человека погибли, 334 получили ранения, более 388 тыс. домохозяйств остались без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб от тайфуна «Яги» во Вьетнаме превысил 1,6 млрд долларов. Власти Шанхая приняли решение отменить все рейсы в аэропортах города из-за тайфуна «Бебинка». В Китае под действие супертайфуна «Яги» попали свыше 1 млн человек.

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    13 июля 2025, 08:46 • Новости дня
    Более 22 тыс. жителей Новгородской области остались без света

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате сильной грозы и шквалистого ветра в Новгородской области электроснабжение нарушилось в 477 населенных пунктах, затронув десятки тысяч человек.

    Последствия непогоды продолжают устранять в Новгородской области, передает РИА «Новости». По информации министерства ЖКХ и ТЭК региона, ночью 13 июля в результате сильных ливней, грозы и шквалистого ветра были отключены 67 высоковольтных линий и 885 трансформаторных подстанций. В результате без электричества остались 477 населенных пунктов, где проживает более 22 тыс. человек.

    ПАО «Россети Северо-Запад» ранее информировало, что энергетики перешли на особый режим работы. В ликвидации аварии задействованы 32 бригады специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти 500 населенных пунктов в Новгородской области остались без света. Авария привела к отключению электроэнергии в подмосковном Королеве. Непогода в Махачкале и нескольких районах Дагестана стала причиной масштабного отключения света.

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    13 июля 2025, 08:19 • Новости дня
    Очередь из более 1,2 тыс. машин образовалась у Крымского моста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На подъездах к Крымскому мосту утром скопилось свыше 1250 автомобилей, а время ожидания со стороны Тамани превышает три часа.

    Очередь автомобилей на подъездах к Крымскому мосту превысила 1250 машин, передает ТАСС. По данным утренней сводки, опубликованной в телеграм-канале о ситуации на мосту, со стороны Тамани в очереди ожидают 1055 транспортных средств, при этом водителям приходится ждать более трех часов.

    Со стороны Керчи в очереди находятся 198 автомобилей, где среднее время ожидания составляет около одного часа. Сообщается, что данные актуальны на 08:00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на подходах к Крымскому мосту скопились 700 автомобилей. На подъездах к Крымскому мосту образовалась пробка из 680 автомобилей. Длина автомобильной очереди у Крымского моста достигла восьми километров.

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    14 июля 2025, 10:13 • Новости дня
    Подозреваемую в попытке подрыва машины военного в Крыму арестовали

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ленинский райсуд Севастополя арестовал 24-летнюю жительницу Крыма по обвинениям в подготовке теракта и госизмене после попытки взорвать автомобиль российского военного, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Фигурантка является гражданкой России и Украины, ее завербовали украинские спецслужбы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Женщину поместили под стражу на два месяца.

    По версии следствия, она планировала взорвать автомобиль офицера Минобороны России перед Днем Победы.

    Задержанная получила компоненты взрывного устройства западного производства, которые были изъяты при обыске. Против нее возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и госизмене.

    Женщина рассказала, что ее завербовали представители СБУ во время поездки на Украину для получения паспортов. По ее словам, сотрудник украинской спецслужбы под псевдонимом Алекс сначала предлагал помощь с документами, а затем вовлек в выполнение заданий, связанных с диверсионной подготовкой.

    Женщина пояснила, что прошла обучение диверсионным навыкам в игровой форме и в итоге согласилась сотрудничать с СБУ, выбрав позывной «Хатико». Она рассказала, что доставила компоненты взрывного устройства в Крым, где намеревалась установить их на автомобиль российского военного. На этом этапе ее задержали сотрудники ФСБ.

    По словам представителя ФСБ, украинские спецслужбы торопили с выполнением задания, чтобы вызвать общественный резонанс накануне 9 Мая, а кураторы контролировали каждый шаг агента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ определила личности всех сотрудников СБУ, которые готовили теракт против российского офицера в Крыму.

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    14 июля 2025, 06:28 • Новости дня
    Очередь на Крымском мосту составила 1,2 тыс. машин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество машин перед Крымским мостом со стороны Тамани выросло до 1250, сообщает телеграм-канал о ситуации на мосту.

    Как говорится в сообщении, со стороны Тамани скопилась очередь из 1250 автомобилей, ожидание составляет более трех часов, передает ТАСС. При этом со стороны Керчи очереди нет вообще.

    Ранее пробка из автомашин у Крымского моста растянулась на восемь километров.


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    14 июля 2025, 10:59 • Новости дня
    Исторический Гранд-Каньон Лодж уничтожен лесным пожаром
    Исторический Гранд-Каньон Лодж уничтожен лесным пожаром
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Быстро распространившийся пожар уничтожил исторический Гранд-Каньон Лодж (Grand Canyon Lodge), курортный комплекс на северном краю Гранд-Каньона в США, и привел к закрытию этой части парка на весь сезон.

    Исторический Grand Canyon Lodge на северном краю Гранд-Каньона был полностью уничтожен быстро распространяющимся лесным пожаром, сообщает NBC News.

    Пожар вынудил власти закрыть доступ к этой части парка на оставшийся сезон. В огне также оказались центр для посетителей, автозаправка, очистные сооружения, административное здание и часть жилья для сотрудников, рассказал суперинтендант парка Эд Кибл.

    На северном краю Гранд-Каньона действуют два крупных пожара, которые вместе уже охватили более 45 тыс. акров (около 18 тыс. гектаров), отмечает федеральный портал InciWeb. Пожар, получивший название Dragon Bravo, уничтожил исторический комплекс – он возник после удара молнии 4 июля и перешел в открытую стадию после попытки его контролируемого сжигания. В пятницу власти округа Коконино объявили обязательную эвакуацию всего региона.

    Среди уничтоженных огнем объектов – водоочистная станция, из-за чего произошел выброс хлорного газа. Это вынудило эвакуировать спасателей и туристов из нижней части каньона. Туристам, сплавляющимся по реке Колорадо, было рекомендовано миновать Phantom Ranch – комплекс домиков и общежитий на берегу реки.

    Оригинальный Grand Canyon Lodge был построен в 1928 году, но сгорел после пожара в 1932 году, напоминает Grand Canyon Historical Society. Перестроенный с использованием оригинального камня, он вновь открылся в 1937 году и до недавнего времени оставался главным архитектурным символом северного края.

    Все гости и сотрудники были эвакуированы, жертв нет, сообщила управляющая компания Aramark.

    Представитель компании отметила: «Как хранители национальных сокровищ, мы опустошены этой потерей». На некоторых участках огня пожарные добились успехов в его сдерживании, однако на востоке и севере пожар, получивший название White Sage Fire, продолжает быстро распространяться из-за сухой травы и мертвых деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США закрыли национальный парк «Гранд-Каньон» для посетителей из-за распространения коронавируса. В национальном парке «Гранд-Каньон» разбился прогулочный вертолет, в результате чего погибли три человека.

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    14 июля 2025, 09:57 • Новости дня
    У Крымского моста скопилось более 1,6 тыс. автомобилей

    Tекст: Ольга Иванова

    Утром были зарегистрированы значительные очереди автомобилей на обеих сторонах Керченского моста, а время ожидания достигло нескольких часов.

    На стороне Тамани в очереди скопилось 1,2 тыс. транспортных средств, ожидающих переправы через Керченский пролив. Время ожидания для водителей здесь превышает три часа, сообщает Telegram-канал, информирующий о ситуации на мосту.

    Со стороны Керчи в очереди находятся 420 автомобилей, время ожидания составляет примерно два часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество автомобилей перед Крымским мостом со стороны Тамани выросло до 1250. Пробка из машин у Крымского моста ранее растянулась на восемь километров.

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    15 июля 2025, 08:19 • Новости дня
    В Крыму продали 25 объектов украинских олигархов на торгах

    Власти Крыма сообщили о продаже с торгов 25 объектов украинских олигархов

    Tекст: Вера Басилая

    За первые шесть месяцев 2025 года в Крыму на торгах реализовано 25 национализированных объектов, что принесло региону более 2,2 млрд рублей, сообщил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

    В Крыму за первое полугодие 2025 года на торгах реализовали 25 национализированных объектов, ранее принадлежавших украинским олигархам, сообщил Константинов в Telegram-канале. Общая сумма поступлений в бюджет республики превысила 2,2 млрд рублей.

    По его словам, вырученные средства идут на развитие региона, поддержку бойцов СВО и их семей.

    Константинов подчеркнул, что доходы от продажи национализированных активов «служат на благо Крыма и крымчан».

    С осени 2022 года в республике действует программа по выявлению и национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевскими властями и совершавших недружественные действия по отношению к России.

    Работу по выявлению соответствующих активов ведет антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что вырученные средства направляют также на нужды участников спецоперации и строительство социальных объектов.

    Ранее депутаты Крыма утвердили список из 113 наименований имущества украинских олигархов и политиков, которое подлежит национализации.

    Власти Крыма ранее подали иск на арендуемую киевским футбольным клубом «Динамо» землю на полуострове.

    Квартиру семьи Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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    15 июля 2025, 06:36 • Новости дня
    На северо-западе Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подземные толчки магнитудой 5,5 произошли вблизи города Саррат на северо-западе Филиппин, эпицентр находился на глубине почти 49 километров.

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Филиппин, сообщает РИА «Новости». Сейсмологи Геологической службы США (USGS) зафиксировали подземные толчки в 2:38 по времени UTC (5:38 по московскому времени) вблизи населенного пункта Саррат в провинции Северный Илокос. Эпицентр находился в 2,5 километрах к юго-востоку от города с населением 5,8 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,7 километра. Пока сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4. У берегов Греции землетрясение вызвало угрозу цунами. В районе Неаполя землетрясение привело к эвакуации университетов и школ.

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    15 июля 2025, 07:11 • Новости дня
    В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за паводка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Якутии начали подготовку к возможной эвакуации жителей в ряде районов из-за повышения уровня воды в горных реках после сильных осадков.

    Режим повышенной готовности введен в Момском, Оймяконском и Томпонском районах Якутии, передает РИА «Новости». Повышение уровня воды зафиксировано в горных реках, включая Индигирку, что привело к затоплению низменных частей Орто-Балагана, Томтора, Оймякона, одного микрорайона Усть-Неры, а также отдельных участков в центре Момского района – поселке Хонуу и сенокосных угодий.

    Министр по делам гражданской обороны региона Дмитрий Лепчиков обратился к жителям зон затопления с рекомендацией заранее готовиться к эвакуации, избегать выхода на поймы рек и внимательно следить за официальными сообщениями через систему оповещения. Лепчиков подчеркнул: «Органы местного самоуправления готовы к развертыванию пунктов временного размещения при ухудшении ситуации».

    Власти также перевели органы управления указанных районов в режим повышенной готовности и продолжают мониторинг паводковой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МЧС предупредили о приближении опасного половодья на реках страны. Эксперты МЧС отмечали, что увеличение числа наводнений связано с изменениями климата и аномальными осадками. Ущерб от паводка в Якутии в 2024 году оценили в 3,5 млрд рублей.

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    15 июля 2025, 08:52 • Новости дня
    В Индонезии произошло четыре новых извержения вулкана Семеру

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате серии новых извержений в провинции Восточная Ява в Индонезии пепел Семеру распространился на юг, высота пепельного столпа достигла почти пяти километров.

    Пепел поднялся на высоту 1,2 тыс. метров над кратером, составив 4 876 метров над уровнем моря, передает ТАСС со ссылкой на агентство Antara.

    Согласно данным наблюдательного поста, пепел активно распространяется в южном направлении.

    Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии настоятельно рекомендовал местным жителям и туристам проявлять осторожность, и не приближаться к кратеру ближе чем на три километра.

    Семеру является самым высоким вулканом острова Ява и четвертым по высоте в Индонезии, его высота достигает 3 676 метров над уровнем моря. В регионе отмечается высокая сейсмическая активность из-за расположения архипелага в зоне тихоокеанского Огненного кольца.

    В Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующими являются около 130.

    В начале июля в Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла в пять километров.

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