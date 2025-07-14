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Украинские СМИ: Убийцами полковника СБУ в Киеве оказались граждане Азербайджана
В убийстве полковника СБУ Ивана Воронича, найденного с пятью огнестрельными ранениями в Киеве, подозревают двух граждан Азербайджана, ликвидированных позже в пригороде столицы.
Имена подозреваемых в убийстве Воронича были опубликованы украинским журналистом Юрием Бутусовым, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское издание «Страна».
По его данным, к преступлению причастны Хагани Гулализада и Нармин Гулиева, являющиеся гражданами Азербайджана. Гулиева въехала на Украину через границу с Молдавией 15 мая, а Гулализада находился на территории страны нелегально, несмотря на запрет на въезд до 2030 года.
Журналист заявил, что оба подозреваемых якобы «связаны с российскими криминальными кругами». По данным СБУ, исполнители преступления были ликвидированы в пригороде Киева, расследование продолжается.
Ранее СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича. Полковник Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева, по этому факту возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя.
Воронич, по сведениям бывших украинских военных и The New York Times, имел отношение к операциям против России, включая операцию ВСУ в Курской области и убийство Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.
Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди спецслужб.