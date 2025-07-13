Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.3 комментария
Стало известно о матчевой встрече борцов России и США в Будапеште
Сильнейшие борцы из России и США встретятся на ковре в Будапеште 21 июля, где капитанами команд будут Абдулрашид Саудалев и Кайл Снайдер.
Как сообщает пресс-служба Профессиональной борцовской лиги, матч между национальными сборными России и США по вольной борьбе состоится 21 июля в Будапеште, передает ТАСС.
В каждой весовой категории заявлены по одному спортсмену от каждой страны. В категории до 57 кг встретятся Муса Мехтиханов и Люк Лилледаль, до 61 кг – Муслим Мехтиханов и Сет Гросс, до 65 кг – Абасгаджи Магомедов и Сиджей Компосито. В других весах выступят Сайын Казырык, Магома Дибиргаджиев, Мохьмад Насирхаев, Аманула Расулов, Аманула Гаджимагомедов, Константин Пшеничников, Зелимхан Хизриев, а их соперниками станут Брюс Андониан, Джозеф Блейз, Дижей Хамити, Маркус Коулмен, Майк Маккиавелло, Джей Айелло, Трент Хилджер соответственно.
Капитанами команд назначены двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Саудалев (Россия) и победитель Олимпийских игр Кайл Снайдер (США). В сообщении Профессиональной борцовской лиги говорится: «В начале олимпийского цикла появляются новые герои, зажигаются молодые звездочки, и участники матчевой встречи с обеих сторон – это ведущие борцы двух стран, молодые дарования команд, которые составят костяк команд на Олимпийских играх 2028 года». Также отмечается, что сборную России возглавит чемпион мира Абасгаджи Магомедов, а лидером сборной США станет победитель молодежного первенства мира Люк Лилледаль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боксеры из России и ряда зарубежных стран встретятся на ринге в рамках Петербургского международного экономического форума.