BlackRock отказалась финансировать восстановление Украины из-за Трампа

Telegraph сообщила об отказе BlackRock финансировать восстановление Украины из-за Трампа

Tекст: Мария Иванова

Американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины из-за переменчивой позиции бывшего президента США Дональда Трампа, что отпугнуло потенциальных инвесторов, пишет Telegraph со ссылкой на неназванные источники. В материале отмечается, что изменчивость в подходах Трампа стала катализатором для перемены решения BlackRock.

Ранее, по информации Bloomberg, BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда из-за слабого интереса. В марте прошлого года зампредседателя BlackRock Филипп Хильдебранд заявлял, что западные инвестиционные банки и частные инвесторы планировали привлечь в фонд развития Украины до 15 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Согласно сообщению Telegraph, Франция теперь разрабатывает альтернативный план финансирования восстановления Украины, исключающий участие крупных американских компаний. Однако реализация этого плана вызывает вопросы у экспертов из-за сложности привлечения необходимых средств.

Планировалось, что фонд развития Украины получит не менее 500 млн долларов в виде грантов от ряда стран и банков развития, а также 2 млрд долларов от частных инвесторов. Эти средства должны были позволить начать восстановительные работы на Украине на сумму не менее 15 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский премьер-министр Дональд Туск заявил о планах привлечь местный бизнес к восстановлению Украины и получить прибыль от этого процесса.

Нидерланды выделили 300 млн евро для поддержки восстановления Украины.