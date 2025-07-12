Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.0 комментариев
BlackRock отказалась финансировать восстановление Украины из-за Трампа
Telegraph сообщила об отказе BlackRock финансировать восстановление Украины из-за Трампа
Крупная инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в восстановлении на Украине, сославшись на отсутствие интереса инвесторов из-за переменчивой позиции Дональда Трампа.
Американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины из-за переменчивой позиции бывшего президента США Дональда Трампа, что отпугнуло потенциальных инвесторов, пишет Telegraph со ссылкой на неназванные источники. В материале отмечается, что изменчивость в подходах Трампа стала катализатором для перемены решения BlackRock.
Ранее, по информации Bloomberg, BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда из-за слабого интереса. В марте прошлого года зампредседателя BlackRock Филипп Хильдебранд заявлял, что западные инвестиционные банки и частные инвесторы планировали привлечь в фонд развития Украины до 15 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Согласно сообщению Telegraph, Франция теперь разрабатывает альтернативный план финансирования восстановления Украины, исключающий участие крупных американских компаний. Однако реализация этого плана вызывает вопросы у экспертов из-за сложности привлечения необходимых средств.
Планировалось, что фонд развития Украины получит не менее 500 млн долларов в виде грантов от ряда стран и банков развития, а также 2 млрд долларов от частных инвесторов. Эти средства должны были позволить начать восстановительные работы на Украине на сумму не менее 15 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польский премьер-министр Дональд Туск заявил о планах привлечь местный бизнес к восстановлению Украины и получить прибыль от этого процесса.
Нидерланды выделили 300 млн евро для поддержки восстановления Украины.