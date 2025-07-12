Стало известно о включении Большунова в международный пул допинг-тестирования

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) добавила Александра Большунова в пул допинг-тестирования на сезон-2025/26. В списке также оказались еще 38 российских спортсменов, среди которых 23 лыжника, в том числе Алексей Червоткин, Яна Денисова (Кирпиченко), Дарья Непряева, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин. Кроме них, в международные пулы вошли пять представителей фристайла, четыре сноубордиста, три паралимпийца и три горнолыжника, а также одна спортсменка в лыжном двоеборье.

Отмечается, что FIS пока не приняла окончательного решения о возвращении российских спортсменов на международные соревнования, включая Олимпиаду-2026. Российские атлеты были отстранены от участия в турнирах FIS в течение последних трех сезонов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на Кубке России. Он также выиграл 10-километровую гонку с раздельным стартом на Кубке России в Апатитах. Ранее спортсмен не смог выйти в финал спринта на чемпионате России.