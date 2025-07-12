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«Северяне» уничтожили девять штурмгрупп на Волчанском и Липцовском направлениях
В результате боев на Волчанском и Липцовском направлениях российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили девять штурмгрупп ВСУ.
«Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены девять штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и станциями спутниковой связи. За сутки «Северяне» зачистили пять домовладений в Волчанске, а также выбили врага из нескольких опорных пунктов в окрестных лесных массивах», – сообщил неофициальный Telegram-канал бойцов «Северный ветер».
По данным бойцов, ВСУ на Теткинском направлении дважды предпринимали попытки безуспешных контратак: рядом с Рыжевкой и в лесном массиве в районе Бессаловки. Больше половины из них были уничтожены, остальные бежали.
На Сумском направлении десантники «Северян» зачистили 17 домовладений в Юнаковке. Там противник пытался восемь раз контратаковать: в районе Кондратовки, две рядом с Алексеевкой и пять в Юнаковке.
«Всего в восьми контратаках противник задействовал свыше 40 человек, из которых более 20 уничтожены, свыше 10 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали», – сказано в докладе.
На Харьковском направлении «Северяне» смогли продвинуться на более чем 450 метров в лесных массивах в районе Мелового.
Всего за сутки потери противника превысили 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях), говорится в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командование вооруженных сил Украины сосредоточило значительные силы штурмовиков в Сумской области, несмотря на большие потери.
Также газета ВЗГЛЯД и военный Онуфриенко разбирались, в чем причина спада активности ВСУ у Теткино.