Tекст: Дмитрий Зубарев

О переброске штурмовых подразделений ВСУ в Сумскую область сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС. По их словам, украинское командование стянуло туда штурмовые группы со всех направлений фронта, чтобы усилить оборону в регионе.

Источник отметил, что несмотря на значительные потери личного состава, ВСУ продолжают попытки вернуть утраченные позиции в Сумской области. «Враг продолжает безуспешные попытки отбить утраченные позиции, бросая на убой в Сумской области штурмовые группы, переброшенные со всех направлений», – заявил собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска, перебросив силы на Сумы. Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовики для усиления группировки под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по районам Сум.