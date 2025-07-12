Tекст: Ирма Каплан

Российская армия успешно и стремительно продвигается в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, это те самые реалии на земле, которые невозможно игнорировать, пишет британская Telegraph.

«Белый дом дал понять Украине, что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью потребует передачу этих территорий Кремлю», – отмечает газета.

В свою очередь, европейские наблюдателей американского миротворчества беспокоятся, что Киев и ЕС никто не спросит при совершении сделки и она будет заключена по умолчанию, невзирая на возражения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, киевское руководство оказалось перед выбором между сокращением потерь на фоне успешного продвижения российских войск и масштабным отступлением по всей линии фронта.Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему неопределенность вокруг Украины

ввергает Европу в безумие.