Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.10 комментариев
Telegraph напомнила об условии миротворчества Трампа в украинском конфликте
Американский президент Дональд Трамп обозначил как одно из весомых условий заключения мира, при котором он будет участвовать – отказ Украины от потерянных территорий.
Российская армия успешно и стремительно продвигается в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, это те самые реалии на земле, которые невозможно игнорировать, пишет британская Telegraph.
«Белый дом дал понять Украине, что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью потребует передачу этих территорий Кремлю», – отмечает газета.
В свою очередь, европейские наблюдателей американского миротворчества беспокоятся, что Киев и ЕС никто не спросит при совершении сделки и она будет заключена по умолчанию, невзирая на возражения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, киевское руководство оказалось перед выбором между сокращением потерь на фоне успешного продвижения российских войск и масштабным отступлением по всей линии фронта.Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему неопределенность вокруг Украины