Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинское командование рассматривает два варианта действий для предотвращения полного поражения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.

Первый вариант – попытаться минимизировать потери на фоне успешного наступления российских войск. Второй – организовать оперативное отступление по всей линии фронта, чтобы избежать капитуляции при провале мирных переговоров.

Издание отмечает, что у ВСУ нет сил для внезапного удара на фронте, а «даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве».

Журналисты также подчеркивают, что Владимир Зеленский сейчас оказался в сложной ситуации. Он является единственным, кто может отдать приказ об отступлении, но вынужден выбирать между военной необходимостью и ожиданиями западных партнеров по поставкам вооружений и помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, обратив внимание на освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.