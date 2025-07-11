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Neue Zurcher Zeitung сообщила о двух вариантах спасения Киева
Киевское руководство оказалось перед выбором между сокращением потерь на фоне успешного продвижения российских войск и масштабным отступлением по всей линии фронта, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.
Украинское командование рассматривает два варианта действий для предотвращения полного поражения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.
Первый вариант – попытаться минимизировать потери на фоне успешного наступления российских войск. Второй – организовать оперативное отступление по всей линии фронта, чтобы избежать капитуляции при провале мирных переговоров.
Издание отмечает, что у ВСУ нет сил для внезапного удара на фронте, а «даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве».
Журналисты также подчеркивают, что Владимир Зеленский сейчас оказался в сложной ситуации. Он является единственным, кто может отдать приказ об отступлении, но вынужден выбирать между военной необходимостью и ожиданиями западных партнеров по поставкам вооружений и помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, обратив внимание на освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.