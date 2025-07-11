Tекст: Ирма Каплан

«У них стратегическая задача какая, им не нужна развитая Украина, вот в таком она состоянии должна находиться, чтобы она была способна воевать сколько можно дольше с Российской Федерацией, вот это главная задача. Поэтому ни на какое восстановление Украины они деньги выделять не будут», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

В Риме 10-11 июля проходила конференция по восстановлению Украины URC 2025, в которой участвовали представители европейских правительств, парламентов и предприятий. Все они обсуждали восстановление страны и накачивание ее оружием. Там же объявили о создании очередного еврофонда для сбора инвестиций в 10 млрд евро на восстановление Украины.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, китайская техкомпания Tencent высказалась о введении главой киевского режима Владимиром Зеленским санкций с 8 июля против пяти компаний КНР, отметив чрезмерное самомнение украинского главы, который скорее лишает страну шансов на восстановление, чем запрещает кому-то что-либо.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Америка постепенно разжигает боевой запал Европы.