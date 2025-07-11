Tекст: Ирма Каплан

«Зеленский – он как осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться. Территория Украины разорвана на части, как ресурсы и природа. Как он может иметь право каким-либо образом налагать санкции на других? По сути, то, что Зеленский называет «санкциями», – это требование к странам и компаниям не участвовать в восстановлении Украины, не зарабатывать на этом», – говорится в материале Tencent.

Автор отмечает, что китайские компании мало заинтересованы в восстановлении Украины, Зеленскому следует это осознать перед тем, как отвадить тех, кто мог бы это сделать.

Китай был слишком толерантен к Украине и Зеленскому, сказано в статье, так как он и украинский парламент продолжают разыгрывать «тайваньскую карту», а если продолжат чинить Китаю препятствия, эта толерантность, возможно, станет излишней.

«Зеленскому стоит осознавать свой вес. Если вы каждый день берете в руки так называемую «санкционную палку», то хотя бы поймите, слабость своих рук. Ваша «санкционная палка» на самом деле всего лишь тростинка и не имеет никакой санкционной силы», – резюмирует автор.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев расширил ограничительные меры, введя санкции против пяти различных китайских компаний, среди которых производители оборудования и IT-компании.

До этого Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».