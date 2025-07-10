Певица MIRAVI выступила на церемонии закрытия свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

Кульминацией вечера стало выступление певицы MIRAVI с композицией «Любовь», которую артистка представила как музыкальное признание в чувствах, сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».

В это время на сцене появились девушки, которые на фестивале вышли замуж. Они исполнили танец под лиричную песню, символизируя объединение сердец на главном свадебном событии страны.

Организаторы отметили, что церемония стала финальным аккордом масштабного праздника.

Фестиваль проходил с 8 по 10 июля, он собрал молодоженов из Москвы, Петербурга, Севастополя, дальневосточных, сибирских и других регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Ключевым событием стали одновременные регистрации браков: семьи создали 206 пар.

Третий день фестиваля был насыщен культурной программой, награждением победителей в семи номинациях, а также торжественной церемонией закрытия. Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова поздравила новобрачных и отметила: «Для меня большая честь присутствовать на II Всероссийском свадебном фестивале. Желаю, чтобы было много детского смеха, а тот очаг, который вы создали, всегда был наполнен теплом. Всем любви, радости и счастья!»

На сцене выступили руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров и представитель администрации президента Алексей Жарич. Певец Влад Топалов поделился личным секретом семейного счастья: «Лайфхаков семейного счастья нет. Есть жизнь, любовь и твои чувства. А самое главное есть и должно быть желание идти вместе вперед».

Победителей чествовали известные общественные деятели и творческие семьи. Финалом стал совместный концерт Регины Тодоренко, Влада Топалова, хора Сретенского монастыря и других артистов. Гостей ждали лекции, мастер-классы, модные показы и выставки с историческими свадебными нарядами, а также вечерний концерт с произведениями XX века.

Напомним, на Всероссийском свадебном фестивале 151 пара зарегистрировала брак.