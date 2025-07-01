В Индии предложили лишать свободы за фейковые новости

The Independent: В штате Карнатака предложили лишать свободы за фейковые новости на семь лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти индийского штата Карнатака подготовили законопроект, предусматривающий наказание до семи лет лишения свободы за публикацию фейковых новостей, антифеминистских материалов или пропаганду суеверий, передает The Independent.

Согласно документу, штрафы и тюремные сроки могут быть назначены за распространение информации, признанной фейковой или вредной комитетами, которые создадут по закону.

Власти подчеркивают, что проект не определяет конкретные критерии для признания информации нарушающей закон, однако предусматривает создание специальных судов и регулирующих органов. По словам представителей штата, распространение фейк-ньюс приводит к межобщинным конфликтам и подрывает общественный порядок.

«Между фактом и мнением существует большая разница, а за последние десять лет многие перестали отличать их друг от друга. Мнение не обязательно является истиной», – заявила Лаванья Баллал Джайн, представитель партии Конгресс, возглавляющей правительство штата.

В период с 2023 года по март текущего года в Карнатака зарегистрировали 259 случаев распространения фейковых новостей, но только шесть из них завершились наказанием. Опасения вызывает то, что новый закон может затронуть конституционные права и свободу слова, отмечают правозащитники.

Министр информационных технологий штата Прайянк Харге подчеркнул, что цель законопроекта – борьба исключительно с дезинформацией и цифровыми угрозами, а не ограничение свободы слова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд приговорил москвича Юрия Коховца к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России.