  • Новость часаМИД выразил протест Азербайджану
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    «Декоммунизаторы» Литвы сломали зубы о советскую поэтессу
    Эксперт: Ижевск атаковали модернизированные украинские БПЛА «Лютый»
    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    Кремль решительно осудил удары Киева по мирным российским городам
    ВС России поразили систему управления ВСУ и цеха производства БПЛА
    ПВО России сбила три крылатые ракеты Storm Shadow Украины
    Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки пленных
    Грузинский эксперт объяснил обострение отношений Тбилиси и Лондона
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азербайджан включил режим беспокойного соседа

    Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    0 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    27 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    3 комментария
    1 июля 2025, 15:21 • Новости дня

    Защитников Усолья наградили за бой с дронами

    Tекст: Евгения Караваева

    Жителю Усолья-Сибирского Сергею Миронову вручили нагрудный знак «Команда Путина» прямо на призывном пункте за смелость при отражении атаки дронов 1 июня.

    Нагрудные знаки за отражение атаки дронов вручили Миронову и еще 28 храбрецам, передает Telegram-канал Народного фронта Иркутской области.

    Сергей Миронов, 21-летний механик и спортсмен, получил знак «Команда Путина» за проявленное мужество. Церемония прошла прямо на призывном пункте в день его отправки в армию.

    1 июня Миронов находился в поселке Новомальтинске и, заметив дроны, объединился с местными жителями. Вместе они сбили беспилотник охотничьим ружьем, тушили пожар и защищали дома.

    «Наше дело – жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ», – заявил Миронов.

    Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил благодарностями и именными часами полицейских и военного, уничтоживших дроны в поселке Средний.

    По данным Минобороны РФ, атака дронами на военный объект в Иркутской области стала первой в Сибири.

    30 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире

    Правительство внесло Daimler Truck AG в санкционный перечень иностранных компаний

    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн Daimler Truck AG был официально включен в российский санкционный список согласно обновленному постановлению, опубликованному на портале правовых актов.

    Правительство России внесло компанию Daimler Truck AG из Германии в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры, передает РИА «Новости». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    В тексте постановления указано: «Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры… Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)».

    Ранее Daimler Truck владел 15% акций российского автопроизводителя «Камаз». В феврале 2024 года стало известно, что немецкая компания продала свою долю, однако генеральный директор «Камаза» не сообщил, кому именно были переданы акции.

    Daimler Truck Holding AG - крупнейший производитель грузовых автомобилей и автобусов. Создана в 2021 году путем выделения в отдельное предприятие дочерней структуры Mercedes-Benz Group.  Производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

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    30 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    @ MBDA/ABACAPRESS.COM/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Донецк подвергся атаке ракет Storm Shadow со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили оперативные службы ДНР. Информационные агентства сообщают, что погиб один человек.

    «Информация о повреждениях уточняется», – сообщили в оперативных службах.

    По данным ТАСС, один человек погиб и по меньшей мере двое мирных жителей ранены.

    РИА «Новости» сообщает, что жертвой обстрела стала женщина. Также сообщается, что в результате атаки повреждения получили как минимум пять машин и несколько зданий, включая супермаркет.

    Напомним, над центром Донецка прозвучали взрывы, загорелись торговые ряды на рынке «Сокол».

    Комментарии (16)
    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    1 июля 2025, 01:24 • Новости дня
    Мужчины сбежали с Украины по письмам с подписью Александра III

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная военная администрация выдавала разрешения на выезд мужчинам с Украины по обращениям несуществующей организации с подписью российского императора Александра III и логотипом Газпромбанка, сообщают украинские СМИ.

    Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу на основании писем от вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации». В минюсте Украины подтвердили, что такой организации не существует, а почта, с которой приходили обращения, неактивна. Директором значился Александр Николенко, однако в реестрах страны находятся сотни человек с таким именем, передает ТАСС.

    Осенью 2022 года организация отправила в ОВА пять писем, после чего восемь мужчин получили разрешения на выезд. Семь из них не вернулись обратно на Украину. Среди выехавших оказался 25-летний Артем Лущан, который пересек границу вместе с внештатным советником главы ОВА Алексеем Шевчуком. За три дня до этого Лущан был внесен в систему «Шлях» как водитель-волонтер на основании обращения «Гуманитарной надежды нации». Шевчук вернулся через три дня, а Лущан остался в Польше.

    Разрешения на выезд выдавались также по обращениям другой несуществующей организации – «Львовский путешественник».

    Львовская ОВА, отвечая на запрос журналистов, заявила, что знает только об одном мужчине, нарушившем сроки пребывания за границей, а в июне 2024 года Госпогранслужба отменила ему разрешение на выезд. В администрации подчеркнули, что ответственность за достоверность сведений в письмах несли заявители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины пытаются различными способами избежать мобилизации. Некоторые мужчины маскируются под животных, чтобы пересечь границу. С риском для жизни уклонисты пробуют пересечь реку Тиса на границе Украины и Румынии. Мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы уехать в Европу и избежать службы. Также жители Украины переодеваются в женщин, чтобы сбежать из страны.

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    1 июля 2025, 12:09 • Новости дня
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки украинских беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, которым сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

    В своем Telegram-канале он указал, что после атаки есть погибшие, а также тяжелораненые, которым оказывается вся необходимая помощь в городской больнице.

    Бречалов отметил, что с ранеными работают психологи, а власти продолжают информировать население о новых деталях происходящего.

    Напомним, в ночь на 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников. В Ижевске атаке подверглось предприятие. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление.

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    1 июля 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»
    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    О применении модернизированных беспилотных летательных аппаратов «Лютый» под Ижевском сообщил главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

    В Telegram-канале Ura.ru отмечается,  что эти дроны представляют собой одну из крупнейших моделей БПЛА-камикадзе, которые широко используются украинской стороной для проведения ударов по территории России.

    По словам Федутинова, «Лютый» входит в число не менее пяти наиболее часто применяемых моделей дронов. Специалист сообщил, что на Украине налажено масштабное производство таких беспилотников, что отчасти способствует снижению их стоимости.

    Он также добавил, что украинские разработчики, вероятно, параллельно совершенствуют технологии удешевления изготовления аппаратов.

    Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что при атаке украинских дронов на одно из предприятий в Ижевске погибли и пострадали люди, есть тяжелораненые.

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    1 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы, пишет Financial Times.

    Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне опасений по поводу возможного конфликта с Россией и снижающейся поддержки со стороны США, передает Financial Times.

    В Финляндии, недавно вступившей в альянс, проходят регулярные масштабные учения, а резервистами числятся почти 900 тыс. человек. Представители Генштаба Финляндии отметили, что, по их мнению, защита страны – это «образ мышления», и подчеркнули важность постоянной готовности.

    Генсек НАТО Марк Рютте недавно предупредил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва готовит новые военные операции на территории стран НАТО.

    Бывший генсек НАТО Расмуссен отметил, что успех России на Украине может подтолкнуть Владимира Путина к проверке стойкости альянса.

    На практике страны Балтики и Польша уже строят оборонительные линии, вводят обязательную воинскую службу и усиливают военные гарнизоны совместно с союзниками. В Польше реализуется проект «Восточный щит», который предусматривает создание инфраструктуры для отражения возможной атаки. Германия увеличит численность своих войск в Литве до целой бригады в ближайшие годы, а Скандинавские страны расширяют численность армий и размещают новые подразделения у границ России.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что страна не является угрозой, но обязана быть готовой к возможным провокациям. В Литве президент Науседа отметил, что из-за географии Балтийские страны рассчитывают на быстрое прибытие подкреплений в случае атаки. В странах региона усиливаются оборонительные сооружения, строятся бункеры, внедряются современные технологии наблюдения и защиты от дронов.

    Военные эксперты отмечают, что Москва в первую очередь попытается проверить единство НАТО, а не начать полномасштабное вторжение.

    Директор эстонского Центра международной обороны и безопасности Кристи Райк заявила, что для России стратегической целью является подрыв альянса, а не захват отдельных регионов.

    В свою очередь, бывший главнокомандующий финской армии Линдберг подчеркнул, что Финляндия готова защищаться благодаря запасам топлива, продовольствия и развитой системе убежищ.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    30 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Пасечник: Территория ЛНР освобождена на 100%
    Пасечник: Территория ЛНР освобождена на 100%
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Территория Луганской народной республики полностью освобождена, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

    По словам Пасечника, «буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской народной республики полностью освобождена, [на] 100%», передает ТАСС.

    11 июня военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что в ЛНР осталось освободить несколько десятков километров.

    Напомним, Минобороны России в конце мая сообщило о занятии села Радьковка. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки. Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску.

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    1 июля 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль решительно осудил удары Киева по мирным российским городам
    Кремль решительно осудил удары Киева по мирным российским городам
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные принимают меры для снижения угрозы со стороны украинских атак.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении ударов украинских войск по мирным российским городам и решительном осуждении этих действий со стороны Кремля. Песков отметил, что атаки киевского режима по российским населенным пунктам не прекращаются, передает ТАСС.

    «Продолжаются удары киевского режима по мирным городам, решительно это осуждаем. Наши военные принимают меры, чтобы подобные риски минимизировать», – сказал Песков. Также он добавил, что российские военные активно работают над снижением угрозы таких атак.

    Песков подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.

    В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, а еще два человека, включая подростка, получили ранения.

    В ходе украинского ракетного удара по территории Донецка повреждения получили множество объектов, в том числе Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов.

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    1 июля 2025, 12:12 • Новости дня
    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе

    Эксперт Юшков: Европе придется заплатить высокую цену, чтобы заполнить хранилища газом

    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе
    @ Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа может достичь цели в 85-90% заполненности подземных хранилищ. Другое дело, что цена за это окажется слишком высокой. Ведь европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал рост цен на газ в Европе на 40% за полгода.

    «Рост цен на газ в Европе создает дополнительное напряжение на внутреннем рынке. Так, чем выше стоимость энергоресурса, тем ниже конкурентоспособность всей европейской экономики», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    В качестве примера он привел производство азотных удобрений. «В России газ стоит примерно 100 долларов за 1 тыс. кубометров, в США – около 150 долларов, а странам ЕС он обходится в 450-500 долларов. В такой ситуации одними из наиболее пострадавших отраслей в Европе оказались те, что используют ресурс в качестве сырья», – пояснил собеседник.

    При этом европейские власти заверяли граждан, что пик энергокризиса пройден в 2022 году, а также обещали спад цен и установление многолетнего среднего значения в районе 300 долларов за 1 тыс. кубометров, напомнил Юшков. «Вместо этого котировки растут и удерживаются в 2025 году в коридоре 450–500 долларов. Это усугубляет положение промышленников и заставляет их задуматься о переезде, скажем, в Штаты», – продолжил эксперт.

    На фоне нереализованных обещаний собственных правительств производители из Европы готовы поверить словам Дональда Трампа. «Они считают, что «перебазирование» компаний на территорию США обеспечит их дешевым газом и защитит от тарифов, которые вводит Белый дом. Впрочем, с первым пунктом могут возникнуть проблемы. Дело в том, что американская сторона строит много СПГ-заводов. Это может привести к тому, что цена на внутреннем рынке будет формироваться в зависимости от внешнего», – рассуждает аналитик.

    «В то же время ввод новых мощностей по сжиженному природному газу в США, а также Катаре и Австралии улучшит ситуацию для Европы: на рынке появятся дополнительные объемы энергоресурсов и цена, вероятно, несколько снизится. Но едва ли такая передышка для европейцев продлится долго. Особенность последнего времени заключается в том, что постоянно появляются новые факторы, которые оказывают влияние на стоимость «голубого топлива», – указал Юшков.

    «Например, почему сейчас газ в Европе остается дорогим? Во-первых, за время отопительного сезона европейцы потратили из своих ПХГ больше, чем в предыдущие два года, когда были теплые зимы. К тому же, им пришлось поставлять энергоресурсы на Украину, что спровоцировало конкуренцию внутри стран ЕС», – пояснил экономист.

    «Во-вторых, сегодня наблюдается рост текущего потребления: в Европе установилась жаркая погода, и кондиционирование берет на себя много энергии. Поэтому на газ повышается спрос, он растет в цене, – продолжил спикер. – В-третьих, из России на континент стало поступать на 15 млрд кубометров трубопроводного газа меньше. Поэтому европейцы начали активнее конкурировать за СПГ».

    Наконец, цены вверх толкают попытки Европы заполнить свои подземные хранилища. «Я думаю, что к 1 ноября они смогут достигнуть цели в 85-90% заполненности. Другое дело, что заплатить за это придется более высокую цену, потому что перекупать энергоресурсы предстоит у азиатских рынков. Чем больше европейцы будут спешить при наличии текущего большого объема потребления газа, тем выше окажется итоговая стоимость», – заключил Юшков.

    Напомним, средняя цена газа в Европе по итогам I полугодия выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – примерно до 464 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

    Цена газа на европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I квартале текущего года составила 509 долларов за 1 тыс. кубометров, во II квартале – 420 долларов. В июне средняя цена выросла на 6,7% по сравнению с маем, до 439 долларов, и оказалась на 14,5% выше, чем в июне 2024 года.

    По мнению экспертов, рост стоимости спровоцировал ряд причин. Среди них – возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски. Так, давление на цены в первой половине 2025 года оказывали переговорный процесс России и США по урегулированию конфликта на Украине, продолжающиеся тарифные войны в мире и эскалация на Ближнем Востоке.

    Как отмечает ТАСС, этим летом странам Старого Света понадобится больше газа для заполнения хранилищ. В условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке им предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в ПХГ.

    Примечательно, что поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в страны Евросоюза за первое полугодие 2025 года увеличились на 7%, достигнув 8,3 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман в интервью изданию пояснил, что зимой стоимость газа на европейском спотовом рынке увеличилась до 500–600 долларов за 1 тыс. кубометров, что делало импорт российского газа коммерчески выгодным.

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    1 июля 2025, 09:32 • Новости дня
    Посол Азербайджана прибыл по вызову в МИД России
    Посол Азербайджана прибыл по вызову в МИД России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, вызванный в МИД России, прибыл в здание министерства.

    Мустафаев не стал общаться с журналистами и проследовал в здание дипломатического ведомства без комментариев, передает ТАСС.

    В российском МИД объяснили вызов посла недружественными действиями со стороны Баку и незаконным задержанием российских журналистов.

    Ранее Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку. Здание «Sputnik Азербайджан» в Баку оцеплено правоохранителями, а всех сотрудников, отсутствовавших на рабочих местах, срочно вызвали в офис для выяснения обстоятельств.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

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    1 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    @ t.me/KambulovaSvetlana

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге силами ПВО отражена атака БПЛА, никто не пострадал, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Силами ПВО был обезврежен БПЛА», – сообщила Камбулова в Telegram.

    Из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление. На месте происшествия была организована экстренная работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Оперативный штаб и рабочая группа уже заняты оценкой последствий падения обломков беспилотника, сообщила Камбулова. Она также сообщила, что рабочая группа приступит к детальному обследованию повреждений в утренние часы. Специалисты рабочей группы будут фиксировать объем нанесенного ущерба для последующего принятия решений о предоставлении необходимой помощи жильцам.

    Напомним, ВСУ также атаковали ДонецкЛуганск и Ростовскую область. В Донецке погибла женщина, пострадали еще два человека.

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    1 июля 2025, 08:50 • Новости дня
    СК: Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow
    СК: Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке, сообщил представитель Следственного комитета России.

    По его словам, предположительно были использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности Storm Shadow, передает РИА «Новости».

    Обнаруженные на месте фрагменты и осколки будут направлены на экспертизу для уточнения типа и модификации боеприпасов.

    По сообщению сотрудника СК, огонь велся по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. В результате обстрела повреждены жилые дома, гражданские инфраструктурные объекты и легковые автомобили, в которых находились гражданские лица.

    Накануне ВСУ атаковали город с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, еще два человека, включая подростка, получили ранения.

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    1 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Российские войска заняли стратегическую высоту у Белогоровки

    Tекст: Александра Юдина

    Войска России взяли под контроль часть ключевой высоты возле Белогоровки, что усилило позиции российских подразделений в этом районе ЛНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его данным, российские подразделения смогли вытеснить украинских военных с большинства позиций на юго-запад от населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Марочко сообщил, что часть высоты уже занята российскими войсками, а успешные действия армии позволили изменить расстановку сил в районе.

    Эксперт отметил, что укрепление контроля над Белогоровкой даст возможность российским военным значительно улучшить положение на данном участке фронта.

    Ранее российские войска освободили Новоукраинку в ДНР. За день до этого они освободили Червоную Зирку в ДНР.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ.

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    1 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    МИД выразил протест Азербайджану

    МИД потребовал от Азербайджана отпустить задержанных российских журналистов

    МИД выразил протест Азербайджану
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву был передан протест с требованием освободить журналистов, задержанных в Баку, а также прекращения антироссийской кампании в азербайджанских СМИ, сообщил МИД России.

    В заявлении на сайте ведомства говорится, что послу был выражен протест в связи с серией недружественных шагов Баку, включая отмену совместных мероприятий, ограничения для российских исполнителей и действия азербайджанских правоохранителей в отношении российского агентства «Sputnik Азербайджан».

    Послу вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Российская сторона назвала действия в отношении журналистов возмутительными и неприемлемыми, а также осудила развернутую в азербайджанских СМИ русофобскую кампанию.

    В ходе беседы был поднят вопрос о недавнем задержании на территории России граждан с Украины азербайджанского происхождения. Российский МИД отметил, что следственные действия проводились в строгом соответствии с российскими законами и касались расследования тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы.

    Компетентные органы России заявили, что попытки Баку обвинять российские силовые структуры в превышении полномочий рассматриваются как вмешательство во внутренние дела страны. Следственный Комитет России предоставил подробную информацию по этому вопросу.

    Ранее посол Азербайджана покинул здание МИД России без комментариев.

    Напомним, Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку.

    Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

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    1 июля 2025, 09:41 • Новости дня
    ФСБ сообщила о систематическом использовании ВСУ химического оружия в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Применение химического оружия Вооруженными силами Украины на территории специальной военной операции стало распространенным явлением, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

    Он подчеркнул, что украинская армия систематически использует запрещенные методы ведения войны, нарушая международные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, передает ТАСС.

    По мере продвижения российских войск, по словам сотрудника, подобная деятельность только усиливается.

    Сотрудник ФСБ сообщил, что в мае 2024 года на территории ДНР на оставленных украинскими формированиями позициях была обнаружена лаборатория по синтезу синильной кислоты, а в октябре того же года найден тайник с емкостями, содержащими хлорпикрин.

    Он пояснил, что воздействие хлорпикрина вызывает острое раздражение слизистых глаз и дыхательных путей, включая удушающий эффект, который может привести к летальному исходу. Каждый случай подготовки и применения химического оружия фиксируется и документируется компетентными органами, чтобы все причастные к этим преступлениям были привлечены к ответственности, отметил собеседник спецслужбы.

    Сотрудники ФСБ и Минобороны в Кураховском районе Донецкой народной республики нашли схрон с боевым отравляющим веществом, предназначенным для использования с беспилотников.

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