Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.0 комментариев
Дрон ВСУ повредил электросети в Запорожской области
Власти Запорожской области сообщили о новом повреждении БПЛА электросети
Электроснабжение в Запорожской области было нарушено после атаки беспилотника, специалисты занялись восстановительными работами, но возможны перебои с подачей электричества, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий в Telegram-канале сообщил, что сеть электропередачи снова была повреждена в результате атаки украинского беспилотника. Специалисты районных электросетей ведут работы по устранению последствий аварии.
По данным администрации региона, электроснабжение в настоящий момент отсутствует на территории Запорожской области, следует из сообщения в Telegram-канале властей региона.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и быть готовыми к возможному отключению электричества. По его словам, все необходимые службы и администрации обеспечены условиями для поддержания жизнедеятельности в населенных пунктах, а социальные объекты и медучреждения обеспечены генераторами.
Ранее украинские беспилотники повредили подстанции в Геническом районе Херсонской области и Мелитопольском районе Запорожской области.
Из-за атак ВСУ в Запорожской области отключили электричество.
Позднее во вторник подачу электричества в Запорожской и Херсонской областях восстановили.