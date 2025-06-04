Дрон ВСУ повредил электросети в Запорожской области

Власти Запорожской области сообщили о новом повреждении БПЛА электросети

Tекст: Вера Басилая

Балицкий в Telegram-канале сообщил, что сеть электропередачи снова была повреждена в результате атаки украинского беспилотника. Специалисты районных электросетей ведут работы по устранению последствий аварии.

По данным администрации региона, электроснабжение в настоящий момент отсутствует на территории Запорожской области, следует из сообщения в Telegram-канале властей региона.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и быть готовыми к возможному отключению электричества. По его словам, все необходимые службы и администрации обеспечены условиями для поддержания жизнедеятельности в населенных пунктах, а социальные объекты и медучреждения обеспечены генераторами.

Ранее украинские беспилотники повредили подстанции в Геническом районе Херсонской области и Мелитопольском районе Запорожской области.

Из-за атак ВСУ в Запорожской области отключили электричество.

Позднее во вторник подачу электричества в Запорожской и Херсонской областях восстановили.