Очередь на Крымском мосту превысила 900 автомобилей

Эксперты назвали российские регионы, которым грозит овертуризм

Tекст: Татьяна Косолапова

«Овертуризм или избыточный туризм – это явление, которое возникает, когда туристический поток в городе или регионе становится таким интенсивным, что начинает доставлять неудобства местному населению, сказываясь на качестве их жизни. Это может выражаться в излишней загруженности транспорта, общественных пляжей, невозможности попасть в ресторан, в порче общественной инфраструктуры, большому количеству мусора и так далее», – говорит директор по развитию партнерских коммуникаций сервиса путешествий Туту, создатель проекта «Медиаразведка» и эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.



Традиционно от овертуризма страдают небольшие или уникальные локации такие как Венеция, Барселона, Дубровник, Амстердам и другие, продолжает собеседница. И с одной стороны, ежегодно с наступлением высокого сезона слышны массовые жалобы местного населения, но с другой, власти этих городов прекрасно осознают, что в их случае туризм – это существенный вклад экономику города и страны.

Она уверена, что большинству регионов России не грозит овертуризм, поскольку это совершенно другие географические масштабы. Однако специалист обращает внимание на то, что перед туристической отраслью действительно стоит задача более равномерного распределения туристов по регионам нашей страны. Каждый год наблюдаются одни и те же рейтинги популярных локаций – Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, некоторые города Золотого кольца, в частности, Суздаль. Это именно те направления, которые испытывают наибольшую перегрузку. Их популярность объясняется тем, что именно здесь сосредоточен основной запас номерного фонда.

«По моей оценке, в России нет проблем с овертуризмом, но есть проблемы с отельной инфраструктурой. В регионах ее явно недостаточно несмотря на то, что в последние годы идет активное строительство. Остро не хватает гостиниц уровня 4 и 5 звезд, у нас очень слабо представлены доступные по цене отели для семейного отдыха, работающие по системе “все включено”. По всей России активно разрастаются кэмпинги и глэмпинги, и это отчасти спасает ситуацию с дефицитом средств размещения», – рассуждает эксперт.

По ее словам, на фоне ограничений выездного туризма, благодаря интересному туристскому предложению, самобытной культуре, гастрономической составляющей и наличию транспортного сообщения в последние годы значительно вырос турпоток в Мурманскую, Калининградскую области, Карелию, на Алтай, в Дагестан. В высокий сезон есть нагрузка на отдельные регионы. Например, за пляжным отдыхом путешественники в основном едут в Краснодарский край несмотря на то, что есть и другие моря. В связи с этим регион в пиковый сезон испытывает высокий уровень нагрузки.

«Однако, некоторые регионы действительно сталкиваются с рядом проблем, вызванных значительным ростом числа туристов. Например, избыточный туризм может наносить вред природе региона и разрушать сформировавшуюся экосистему. Мы проводим “Медиаразведки” в самых разных регионах. В основном такие ситуации возникают в регионах с преобладанием национальных парков и заповедных мест. Например, в Мурманской области в тундре туристы вытаптывают и проезжают на машинах по мхам и лишайникам, которые растут очень медленно – всего по 2 см в год. Для восстановления этого покрова может уйти до ста лет. Тоже самое происходит на Камчатке, Сахалине, в Коми. Не всегда те же кемпинги и глэмпинги строятся с соблюдением всех норм и правил, что также может оказывать влияние на экосистему», – подчеркивает Анисимова.

А часть регионов (Хакасия, Коми) ограничивают число туров, выставляя финансовый барьер, чтобы как раз избежать проблемы овертуризма. Такие туры обычно доступны туристам с высоким достатком. Например, в Хакасии попасть в Оглахты можно только в составе небольшой туристической группы с экскурсоводом и то не каждый день. Это делается для того, чтобы историческое наследие – петроглифы, которым более пяти тысяч лет, оставались в том же состоянии. В Коми это контролируется суровыми природными и климатическими условиями. Туристам предлагаются или 2-3-х недельные походы без особых удобств, на которые готовы не все, либо это дорогостоящая вертолетная заброска.

Яркий пример – национальный парк Куршская коса и Балтийская коса. Если на Куршской косе есть специальные дорожки, за ней следят, а также существуют штрафы за нарушение порядка или установку палаток, то на Балтийской косе с каждым годом сильно меняется рельеф и становится все больше песка. Специалист полагает, что через какое-то время визуально это место сильно изменится. Еще одна проблема, отмечает собеседница, нагрузка на транспортную систему в популярных регионах. Небольшие аэропорты в Мурманский области или на Алтае сегодня испытывают довольно сильную перегрузку.

«Я бы сказала, что на правительственном уровне у нас сейчас поставлена иная задача – продолжение развития внутреннего туризма и увеличение числа турпоездок по стране, а также популяризация России как туристического направления и привлечение как можно большего числа туристов, в том числе иностранных. Учитывая текущую международную ситуацию, на мой взгляд, сегодня огромная Россия в целом не страдает от переизбытка туризма. Ранее наша страна принимала гораздо больше гостей», – делится Анисимова.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин также не видит на данной момент проблемы овертуризма в стране. Однако, некоторые регионы в перспективе все-же подвержены ему, поскольку в последние годы в ряде из них турпоток рос настолько быстро, что инфраструктура за ним не успевала. Одна из таких точек – Дагестан, где за последние три-четыре года в количество путешественников увеличилось на 50%, так как ежегодно был прирост в среднем на 15%. Для того, чтобы поддерживать рыночное равновесие, нужно было к этому периоду на такой же процент повысить и количество отелей, что не было сделано заранее, ведь в ковидный и постковидный периоды инвесторы не желали вкладываться в строительство гостиниц, поскольку это рискованно.

«Поэтому, с одной стороны, Дагестан – восходящая туристическая звезда, турпоток действительно рос очень быстро, а с другой, никакое строительство не могло поспеть за ростом, ведь это не только отельная отрасль, но и в таких случаях наблюдается нехватка гидов, работающих в гостиничном бизнесе кадров и так далее. В результате, если человек приобретет путевку в этот регион за неделю, то найти за такой короткий период жилье крайне сложно. Средняя продолжительность планирования такой поездки составляет 60-70 дней, ни о какой спонтанности здесь говорить не приходится», – рассказывает специалист.

Аналогичная ситуация наблюдается в санаториях в кавказских Минеральных Водах, делится эксперт. И хотя здесь совершенно другое направление – медицинский туризм, – нехватка мест для туристов в оздоровительных комплексах есть. Это связано с тем, что санаторий – более сложный объект, нежели гостиница, так как кроме части для отдыха гостей в нем необходимо создать медицинскую часть – фактически маленькую поликлинику. Кроме того, его необходимо наполнить соответствующим инновационным оборудованием, а также привлечь медицинские кадры, нехватка которых наблюдается по всей стране.

«И, наконец, если вам приходилось бывать в белые ночи в Петербурге, на Невском, то там пройти невозможно. В час пик метро переполнено, а этот широченный пешеходный проспект забивается людьми очень быстро. Как мы можем видеть, в эти даты наблюдается явление, интерпретируемое овертуризмом. И решение здесь простое – более равномерно распределить туристов по площади города, но путешественники не слушают, говоря, что хотят на Дворцовую площадь, в Эрмитаж именно в июле. Местным жителям и приезжим в этот месяц каждого года там стало крайне некомфортно», – делится Ромашкин.

Он подчеркивает, что задача каждого региона, который принимает в сезон большое количество туристов, заключается в том, чтобы распределить путешественников таким образом, чтобы они не мешали местным жителям: не нарушали инфраструктуру, не загрязняли среду вокруг себя, не создавали излишние шумы. «Необходимо создавать разумный баланс между интересами жителей города и интересами туристов. Когда местные видят, что баланс смещается в пользу приезжающих, им это не нравится. Поэтому прежде всего нужно стремиться первостепенно к созданию комфортных условий для жителей, ведь, как сказал один из наших губернаторов, где местным хорошо, там и туристам хорошо», – подытожил вице-президент АТОР.

Ранее американское издание Politico заявило, что рост числа отелей в городах Европы усугубил проблему овертуризма. Попытки сократить туристическую нагрузку на европейские населенные пункты предпринимаются уже не первый год.