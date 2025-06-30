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    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Самый вероятный кандидат на должность главы Офиса президента Украины – Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте. Между ним и нынешним «серым кардиналом» Ермаком существует острая неприязнь. А глава Офиса президента – это второй человек на Украине. Если не первый.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

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    30 июня 2025, 12:02 • Новости дня

    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    Аналитик Рожин: Заход в Днепропетровскую область даст России стратегические и дипломатические козыри

    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Закрепление российских сил в первом населенном пункте Днепропетровской области наносит моральный и репутационный удар по ВСУ, а также открывает для России перспективу занятия Павлограда – важнейшего логистического узла для снабжения противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из села Дачное.

    «Занятие села Дачное российскими войсками имеет прежде всего символическое значение. Сам факт присутствия наших сил в Днепропетровской области дает Москве дополнительные козыри на переговорах по урегулированию украинского кризиса», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Судя по всему, в течение лета мы увидим развитие российских операций на юго-востоке Днепропетровской области. Можно рассчитывать, что наши войска освободят несколько населенных пунктов крупнее Дачного, например – Новопавловку. Чтобы этого не допустить, ВСУ будут перебрасывать сюда резервы с других участков, ослабляя их и давая нам дополнительные возможности для прорывов», – указал спикер.

    «Впрочем, это направление имеет и стратегически важную перспективу. Российские силы, не торопясь, но уверенно идут к Павлограду – крупному логистическому центру, через который снабжаются украинские группировки в Харькове и на Донбассе. Даже сама угроза занятия этого узла создаст серьезные проблемы ВСУ», – детализировал эксперт.

    «Показательно, что Киев всеми силами пытается скрыть наши успехи, рассказывая про якобы стабилизацию фронта и не признавая, что линия боевого соприкосновения движется на запад. Но от самих военных этого не скроешь, а потому каждое потерянное село будет все сильнее бить по морально-психологическому настрою ВСУ», – подчеркнул собеседник.

    «Успехи ВС России сказываются и на простых украинцах – они не хотят идти на фронт. Резерв добровольцев почти исчерпан. Киеву приходится усиливать мобилизацию за счет силовых методов – выхватывая людей на улицах. По мере роста доли таких бойцов в армии просаживается и общий уровень морально-психологического состояния противника», – пояснил он.

    «Сейчас значительная часть ВСУ воюют, что называется, из-под палки. Все меньше мотивированных бригад с кадровыми военными. В итоге украинские силы теряют устойчивость в обороне и все менее эффективны в наступательных действиях», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта Днепропетровской области – из села Дачное, там идет зачистка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, наступление российских сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.

    Кроме того, по словам Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, Россия нанесла удар по Новомосковскому трубному заводу в Днепропетровской области, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой.

    Лебедев заявил: «Завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты». Он добавил, что на этом предприятии также изготавливают части для ракет и детали для беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из залогов успешного захода российских сил в Днепропетровскую область стал контроль междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР.

    29 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Суджанском районе Курской области обнаружили агитационные листовки, стилизованные под пятитысячные купюры и содержащие опасный QR-код.

    Украинские агитационные листовки, оформленные как пятитысячные купюры и снабженные QR-кодом, были найдены в Суджанском районе Курской области, передает РИА «Новости». На подделках напечатаны украинские лозунги и размещен QR-код, с помощью которого украинские спецслужбы намереваются получить доступ к чужим мобильным устройствам.

    В силовых структурах объяснили, что подобная схема типична для мошенников: человек может отреагировать на внешний вид банкноты и перейти по QR-коду, после чего его смартфон оказывается под угрозой взлома. «Противник рассчитывает, что человека привлечет вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», – заявил собеседник агентства.

    Силовики отметили, что подобная практика распространения поддельных документов с QR-кодами активно используется для киберпреступлений, представляя угрозу безопасности личных данных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ после временного занятия Суджи распространяли листовки с информацией о введении комендантского часа. Несколько украинских военных позже сдались в плен благодаря работе российской звуковещательной платформы. Для информационного сопровождения нападения на Курскую область украинское ЦИПСО создало серию фальшивых сообщений и провокаций.

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    29 июня 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан

    Политолог Трухачев: Азербайджан не в первый раз выступает с недружественными действиями по отношению к России

    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Азербайджану стоит с пониманием относиться к следственным действиям, проходящим в России в отношении выходцев из этой республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями.

    «Официальная реакция Азербайджана кажется чрезмерно острой. Столь резкие действия в сложившейся ситуации неприемлемы. В конечном счете Баку на законодательном уровне пытается солидаризироваться с гражданами, которых подозревают в заказных убийствах», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Это очень серьезные обвинения, реагировать на которые следует с пониманием. Напомню, что Таджикистан абсолютно нормально действовал во время следственных мероприятий по делу о теракте в «Крокусе». То есть поведение Азербайджана для постсоветского пространства аномально», – добавил собеседник.

    «Конечно, приговор задержанным пока не огласили. Но расследование все же требует определенного времени. Баку следовало бы дождаться окончательного решения со стороны профильных органов. На мой взгляд, подобная реакция кавказской республики свидетельствует о том, что страна пытается максимально разорвать отношения с Россией», – предположил эксперт.

    «Действительно, Азербайджан активно развивает контакты с западными странами и Турцией. Напомню, что большая часть нефтедобычи в стране принадлежит Британии, Норвегии и Италии. Это дает определенные рычаги давления на Баку. Кроме того, после начала СВО наши оппоненты стали видеть в республике новый антироссийский таран», – поясняет он.

    «Кроме того, в Азербайджане ЕС видит потенциального «сменщика» Москвы в деле поставок энергетических ресурсов. Все это и дает стране возможность выторговывать для себя различные выгоды за счет понижения уровня контактов с Россией. Реагировать на подобные действия нужно жестко – вплоть до введения визового режима. В конечном счете Баку не в первый раз проводит в отношении нашей страны недружественные действия», – заключил Трухачев.

    Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями. Согласно заявлению ведомства, данное решение стало ответом на действия силовиков РФ в Екатеринбурге, где накануне были задержаны обвиняемые в ряде насильственных преступлений. Местные СМИ сообщали, что задержанные являются уроженцами Азербайджана.

    Напомним, Следственное управление СК по Свердловской области ранее заявило о разоблачении «этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство». Отмечается, что ее участники были причастны к преступлениям в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают с правоохранительными органами.

    «Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям», – говорится в сообщении. В воскресенье два обвиняемых по этому делу были заключены судом под стражу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский дипломат предоставил разъяснения дипведомству Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    29 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки вооружений на Украину со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос, осуществляются ли сейчас такие поставки, он отметил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», передает РИА «Новости».

    Ушаков также сообщил, что тема организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа остается на повестке дня, однако пока она не перешла в практическую плоскость. По его словам, стороны намерены обсудить возможность такой встречи, но конкретных шагов пока не предпринято.

    Рабочий контакт между Россией и США поддерживается на постоянной основе, подчеркнул Ушаков. Он добавил, что для повышения эффективности возможной встречи двух президентов желательно заранее подготовить соответствующие документы. В то же время Ушаков не исключил, что переговоры могут состояться и без продолжительной подготовки, если так решат лидеры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может передать ракеты для ЗРК Patriot Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд. Трамп ушел от прямого ответа о дальнейших поставках военной поддержки Киеву.

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    30 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области

    Российские войска выбили ВСУ из Дачного в Днепропетровской области

    Российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР, сейчас продолжается зачистка населенного пункта.

    Российские войска выбили украинских военных из села Дачное, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, Дачное стало первым населенным пунктом в Днепропетровской области, откуда подразделения ВСУ были полностью выбиты. В настоящее время там идет зачистка территории от оставшихся очагов сопротивления.

    Село Дачное расположено на границе Днепропетровской области и ДНР. Рядом находятся села Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, согласно информации Минобороны России, ранее были освобождены от ВСУ и находятся на территории ДНР.

    Рогов отметил: «Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит».

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

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    29 июня 2025, 15:13 • Новости дня
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Купянском украинские военные оставляют бронетехнику, включая Oncilla 4х4, опасаясь эвакуировать ее из-за активных действий российских беспилотников.

    Украинские военные бросают поврежденные и сломанные бронеавтомобили под Купянском в Харьковской области, опасаясь эвакуации техники из-за активной работы российских дронов, передает РИА «Новости». Как рассказал командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным «Контора», одной из таких брошенных машин стала Oncilla 4х4 – совместная польско-украинская разработка на базе украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б».

    «При ведении разведки мы выявили бронемашину Oncilla 4х4, сначала думали, что она подорвалась на мине, но подлетев ближе, мы поняли, что она не повреждена. Видимо, она сломалась – и ее бросили. Это не первый случай, когда мы в ходе воздушной разведки находим брошенные авто или технику противника. Естественно, мы ее уничтожаем», – сообщил офицер.

    Он отметил, что расчеты БПЛА группировки «Запад» активно работают в этом районе, не позволяя ВСУ эвакуировать технику. По его словам, российская пехота также продвигается на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом участке. Киев увеличил число расчетов БПЛА на Купянском направлении.

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    29 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16

    Генерал Попов: Украинские пилоты тяжело адаптируются к применению F-16

    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На сегодняшний день значимая часть F-16, переданных Украине, утеряны ВСУ. Украинские летчики, садясь за штурвал данного истребителя, часто совершают ошибки, что приводит к катастрофам во время выполнения боевых задач, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16 ВСУ.

    «Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», – сказал Владимир Попов, генерал-майор авиации.

    «Как ни крути, но украинские пилоты в большей степени последователи советской школы. Они обучались на моделях, произведенных в СССР, а они очень сильно отличаются от американских истребителей. Тот же F-16 создан на основе качественно иной психофизической конструкции», – рассуждает собеседник.

    «У этого самолета штурвал находится на борту справа. Соответственно, управление сектором газа осуществляется левой рукой. На советских моделях дела обстоят иначе. Поэтому украинским пилотам в рамках переобучения на F-16 буквально приходится «переламывать» себя. Привыкнуть к новым машинам возможно, но на это уйдет минимум два-три года», – полагает эксперт.

    «Разумеется, противник не может позволить себе тратить столько времени на тренировки. Из-за этого летчики, поднимаясь в небо, не чувствуют «единения» с машиной. Это сказывается на их реакции: некоторые привычные для них действия происходят с задержкой на миллисекунды. Для работы в воздухе это очень критично», – добавляет он.

    «Подобная ситуация приводит к колоссальным потерям. В феврале Украина получила от Дании 12 истребителей F-16. По моим данным, из них на сегодняшний день противнику удалось сохранить лишь пять-шесть единиц. За полгода утеряно больше половины самолетов – это колоссальные потери. Тем более Запад неохотно расстается с этими машинами», – акцентирует собеседник.

    «Неутешительно обстоят дела и с другой авиационной техникой. По моему мнению, сейчас Украина располагает лишь 15-17 единицами Су-24. Итого меньше Су-25 – их от силы 12 штук. Совсем плохо с сохранностью Су-27: по разным подсчетам ВСУ на данный момент использует от восьми до 12 аппаратов данной модели», – уточняет эксперт.

    «Конечно, у них еще остались МиГ-29. Вполне вероятно, что их соберется на целый полк. Но на этом все. Для столь большой страны, как Украина, которая в то же время обладает колоссальной по протяженности фронтовой линией, подобных запасов невероятно мало. Значительных задач с таким авиапарком не выполнить», – поясняет он.

    «Базируются эти самолеты преимущественно на Западе страны. Соответствующие аэродромы имеются в Староконстантинове, в Стрые, под Винницей. При этом ВВС противника находятся под постоянным давлением со стороны российской армии. Мы регулярно наносим удары, мешающие сформировать им полноценный воздушный флот», – говорит собеседник.

    «С авиацией противника мы боремся в основном с помощью прицельных обстрелов аэродромов. Используем все возможные средства поражения, в том числе и артиллерию. Это комплексное противодействие украинским ВВС необходимо продолжать. Если мы сохраним текущие темпы, то через несколько месяцев у ВСУ останется лишь 30-50% воздушной техники от текущего числа», – заключил Попов.

    Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16. По официальной информации, в результате крушения также погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко. «Самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог», – говорится в заявлении воздушных сил противника.

    Это не первый случай потери F-16 ВСУ. Так, еще в августе прошлого года The Wall Street Journal сообщил о крушении истребителя, что якобы было связано с ошибкой летчика. В генштабе украинской армии тогда заявили, что «во время захода на цель» с самолетом была утеряна связь, после чего стало известно и о гибели пилота Алексея Меся.

    Кроме того, в апреле этого года разбился еще один американский самолет, напоминает РБК. Летчику Павлу Иванову также не удалось выжить. При этом депутат Рады Марьяна Безуглая связала крушение с проблемой не отрегулированной системы распознавания воздушных целей в стране. Она также отмечала, что власти неохотно публикуют данные об обстоятельствах потери других F-16.

    В ночь на 16 мая на борту американского истребителя также произошла «нештатная ситуация», из-за которой украинскому пилоту пришлось катапультироваться. По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

    В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Напомним, F-16 является американским многофункциональным истребителем. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Разработан компанией General Dynamics в 1974 году. Дальность его полета составляет 4000 км, а максимальная высота – 18 тыс. метров.

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    29 июня 2025, 22:56 • Новости дня
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», – цитирует его ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    Песков напомнил о еще одном немаловажном факторе – ситуации на земле, от которой невозможно абстрагироваться.

    «Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них», – добавил представитель Кремля.

    По словам Пескова, в переговорном процессе не планируется никаких промежуточных встреч, стороны ожидают третьего раунда.

    «Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку.

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    30 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Мединский объяснил недооценку в СНГ исторических связей с Россией

    Мединский назвал политтехнологией недооценку в СНГ исторического прошлого с Россией

    Мединский объяснил недооценку в СНГ исторических связей с Россией
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Часть государств СНГ создала собственную историческую мифологию, противопоставляя ее положительному вкладу России и советского периода, отметил помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

    По мнению Мединского, недооценка связанного с Россией исторического прошлого в странах СНГ появляется как своего рода политтехнология, когда независимому государству нужна собственная историческая мифология, а взять ее негде. На помощь приходит мифотворчество.

    «После присоединения к России, причем в основном мирным путем, Российская империя создавала условия, чтобы присоединенные народы, подчеркиваю – в абсолютном большинстве случаев именно народы, а не государства, поскольку никаких государств не было, сохраняли свою идентичность, культуру, язык, вероисповедание. По факту закладывались основы государственности этих народов», – приводит его слова ТАСС.

    Мединский отметил, что страны СНГ обязаны России возникновением полноценной национальной государственности. И не только России, но и советским коммунистам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной, признался помощник президента России и глава российской делегации в переговорном процессе по украинскому конфликту Владимир Мединский.


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    30 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Прошедший саммит НАТО стал посмешищем, отмечает портал Strategic Culture, указывая на то, как подхалимаж европейцев обслуживал дядюшку Сэма, любовно названному «папочкой», который даже позволил появиться на мероприятии вечно просящему денег главе киевского режима.

    «На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но ему было велено убрать свою кружку для подаяний. Он даже надел элегантный гражданский костюм вместо своего обычного военного косплея, что еще раз указывает на то, что организаторы НАТО решили уделить приоритетное внимание подхалимажу перед Трампом», – говорится в статье Strategic Culture.

    Издание едко замечает, что «европейские подхалимы из НАТО» даже преуменьшили обычные просьбы об увеличении военной помощи Украине, зная, что это раздражает Трампа с его навязчивой идеей сократить денежные потери из-за неудавшейся опосредованной войны против России, пишет издание.

    В этот раз конфликт на Украине был лишь второстепенным вопросом, тогда как стремление во всем угодить американскому гостю, подлизавшись к его самолюбию, стало центральной задачей для всех. И у них получилось.

    «Получив еще больше денег от европейских налогоплательщиков, Трамп покинул саммит НАТО с новым, счастливым взглядом на организацию. Он отказался от своих прежних претензий к европейским «нахлебникам» и подтвердил приверженность США пункту о совместной обороне альянса», – иронизирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

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    29 июня 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства уточнили, это стало результатом активных и решительных действий российских военных на данном участке фронта.

    В Минобороны также заявили, что в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, все поставленные цели были достигнуты. В ведомстве подчеркнули, что назначенные объекты были поражены.

    Отмечается, что российские подразделения продвигаются на ряде направлений. В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение различным украинским подразделениям, уничтожено свыше 190 военнослужащих, техника и артиллерия. На западном направлении потери украинских формирований составили до 220 военнослужащих, уничтожены бронированные машины, автомобили, артиллерия и склады боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    Как указали в ведомстве, в Донецкой народной республике российские силы улучшили позиции, уничтожив до 160 военнослужащих противника, а также бронетехнику, артиллерию и склады. В других районах ДНР потери украинских формирований превысили 400 человек, уничтожены американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак», автомобили и артиллерия.

    Подразделения «Восток» и «Днепр» также нанесли значительный урон украинским силам, уничтожив десятки военнослужащих, технику, артиллерию, беспилотники и склады боеприпасов в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, заявили в Минобороны.

    Минобороны сообщило, что авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по радиолокационным станциям и объектам производства беспилотников в 133 районах. Средствами ПВО было сбито более ста беспилотников и управляемая ракета «Нептун». С начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, свыше 66 тыс. беспилотников, более 24 тыс. танков и бронемашин, а также другая техника и вооружение, уточнили в ведомстве.

    В пятницу сообщалось, что в результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новая Кругляковка, а ранее – Петровское в Харьковской области. Всего за неделю освобождены восемь населенных пунктов.

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

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    30 июня 2025, 05:42 • Новости дня
    Рогов рассказал о судьбе пропавших без вести в Крынках солдат ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Село Крынки на левом берегу Днепра стало местом гибели значительного числа бойцов украинской армии, пытавшихся форсировать реку, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», – заявил РИА «Новости» Рогов.

    Он отметил, что режим Владимира Зеленского самозабвенно отправлял своих солдат на смерть, а так может поступать только потерявшийся в реалиях тиран, уверенный в безнаказанности за военные и античеловеческие преступления, добавил Рогов.

    Село Крынки на левом берегу Днепра ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. ВС России выбиты оттуда противника и зачистили окрестности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения российских войск продолжают проводить боевые рейды в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки на правом берегу Днепра Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.


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    29 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о выходе Украины из Оттавской конвенции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о начале процедуры выхода Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, в ожидании дальнейшего обсуждения в парламенте.

    Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о выходе Украины из Оттавской конвенции, передает ТАСС. Этот международный договор предусматривает запрет использования, накопления и производства противопехотных мин.

    Костенко написал на своей странице в социальной сети, что ему сообщили о подписании соответствующего указа главой государства. Парламентарий уточнил: «Мне только что сообщили, что Зеленский подписал указ, вводивший в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции – международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин».

    По его словам, следующим этапом станет рассмотрение вопроса в Верховной раде. На данный момент текст указа Зеленского не опубликован на официальном сайте президента Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония направили в ООН уведомления о выходе из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Сейм Польши одобрил решение о выходе страны из этого международного соглашения.

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    30 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская авиация в тандеме со средствами ПВО лишает ВСУ какого-либо шанса на конкуренцию в небе, не говоря о преимуществах в воздушном бою, пишет Military Watch Magazine.

    «Все F-16, поставляемые ВВС Украины, были ранними разработками времен холодной войны, авионика которых, как считается, давно устарела, что является основным фактором, ставящим их в невыгодное положение», – пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Еще одним невыгодным для ВСУ фактором журнал называет то, что F-16 до поставок Украине эксплуатировались в течение десятилетий, что значительно увеличило необходимость в техническом обслуживании и эксплуатационных расходах, в то время как подавляющему большинству российских истребителей менее 15 лет.

    «Восемьдесят пригодных для полетов истребителей F-16 были предоставлены Украине членами НАТО в качестве помощи, в том числе 30 F-16 из Бельгии, 24 – из Нидерландов, 19 – из Дании, 12 –из Норвегии, причем Норвегия и США обязались утилизировать непригодные для полетов самолеты на запчасти», – сказано в статье.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться.

    Также MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ, прибытие которых в Польшу из австралийской армии подтвердили фото.

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    30 июня 2025, 06:43 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об усилении ВСУ на Теткинском направлении медиками

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как командование ВСУ перебросило на Теткинское направление прошедших подготовку в Британии «офицеров», часть из которых была переведена в командиры штурмовых взводов из военных медиков.

    При этом, по словам бойцов, на Теткинском и Глушковском направлениях активность противника снизилась после существенных потерь на выходных, сообщил неофициальны Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял 16 безуспешных контратак: на направлении Яблоновки, две в районе Алексеевки, три в окрестностях Андреевки, четыре рядом с селом Садки и шесть в Юнаковке», – сказано в сообщении.

    ВСУ в 16 контратаках задействовали более 110 человек, из которых более 50 были  уничтожены, свыше 30 остались раненными, остальные бежали в обратном направлении.

    Десантники «Северян» зачистили несколько домовладений в Юнаковке, с упорными боями продвинулись на более чем 850 метров в лесных массивах Сумского района.

    На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили десять штурмовых групп ВСУ с автомобильной техникой и средствами связи.

    В Волчанске продвинулись на более чем 300 метров и выбили противника из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – рапортовали бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.

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    30 июня 2025, 03:23 • Новости дня
    Россия и КНДР подписали двухлетний план сотрудничества в сфере культуры
    Россия и КНДР подписали двухлетний план сотрудничества в сфере культуры
    @ Telegram-канал министра культуры России Ольги Любимовой

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о подписании Плана культурного сотрудничества между министерствами культуры России и КНДР на 2025–2027 годы, согласно которому предусмотрена реализация ряда совместных инициатив для развития двусторонних культурных связей.

    «Ключевым мероприятием со стороны КНДР станет выставка произведений художественного искусства Творческого объединения «Мансудэ», которая пройдет на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября 2025 года»,  –  сообщила министр в Telegram-канале.

    Любимова добавила, что российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий, посвященных богатству и красоте русского языка в контексте традиций и культуры народов России.

    «Уверена, что сегодняшнее подписание межведомственной программы сотрудничества будет способствовать успешной реализации уже запланированных и перспективных мероприятий», – резюмировала министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой, которая прибыла в Пхеньян с рабочим визитом на фоне заключения нового договора о сотрудничестве.

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