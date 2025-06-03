Клубы РПЛ рекомендовали сохранить «Пари НН» в следующем сезоне

Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» отметил, что закон не позволяет расстрелять военного, который снимал атаку дронов ВСУ на российский военный аэродромы По его словам, такие военнослужащие являются предателями Родины и действуют в интересах противника. Соловьев отметил, что у срочников не должно быть при себе гаджетов в части.

«А можно расстрелять этого срочника? <...> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», – заявил он в эфире.

Ранее Министерство обороны сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные. Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.