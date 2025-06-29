«Северяне» ночью вскрыли и пресекли контратаку ВСУ между селами Павловка и Мирлоги

Tекст: Ирма Каплан

«Бесстрашные пограничники своевременно вскрыли скопление личного состава и техники украинских оккупантов и нанесли первые прицельные удары. Поддержку военнослужащим погрануправления оказали Росгвардейцы, которые также отправили FPV-дроны по противнику. Бой закончился в кратчайшие сроки: живая сила и бронетехника врага были уничтожены на отдалении от госграницы», – рассказали в Telegram-канале «Северный ветер».

По словам бойцов, ВСУ за сутки предприняли 12 безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, Новониколаевки, по четыре в районе Яблоновки и в Юнаковке, две в районе села Садки.

«В 12 контратаках противник задействовал около 80 человек, из которых более 30 уничтожены, свыше 30 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, один взят в плен, единицы бежали на исходные позиции», – сообщается в посте.

Подразделения ВДВ «Северян» отразили четыре контратаки ВСУ, зачистили пять домовладений в Юнаковке и выбили противника из нескольких опорных пунктов в окрестных лесополосах.

На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ.

За сутки российские бойцы продвинулись в Волчанске, где зачистили 22 домовладения и выбили ВСУ из опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях), сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.