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ВС России продолжили методичное продвижение в Волчанске Харьковской области
Марочко: ВС России смогли продвинуться в Волчанске Харьковской области
Российские подразделения продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Хочу сразу отметить: на данный момент здесь идут постоянные контратаки со стороны украинских боевиков, но, невзирая на это, мы улучшили свое тактическое положение как в самом Волчанске, так и в районе Волчанских Хуторов. Занят ряд новых рубежей и позиций», – рассказал он ТАСС.
По словам Марочко, у российской армии на данном участке фронта отмечается «небольшое, но очень результативное» продвижение, так как бойцы уничтожают большое количество живой силы противника.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Теткинском и Глушковском направлениях вооруженные силы Украины практически приостановили попытки прорыва на российскую территорию.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.