Марочко: ВС России смогли продвинуться в Волчанске Харьковской области

Tекст: Ирма Каплан

«Хочу сразу отметить: на данный момент здесь идут постоянные контратаки со стороны украинских боевиков, но, невзирая на это, мы улучшили свое тактическое положение как в самом Волчанске, так и в районе Волчанских Хуторов. Занят ряд новых рубежей и позиций», – рассказал он ТАСС.

По словам Марочко, у российской армии на данном участке фронта отмечается «небольшое, но очень результативное» продвижение, так как бойцы уничтожают большое количество живой силы противника.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Теткинском и Глушковском направлениях вооруженные силы Украины практически приостановили попытки прорыва на российскую территорию.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.