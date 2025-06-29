Tекст: Ирма Каплан

Газета узнала, что позывной «Дед» или «Дедушка» настолько распространен в украинской армии, что им пользуются два артиллериста из четырех в гаубичной группе. По словам одного из них, которому 46 лет, ему нравится постоянно двигаться, а также следить за сигналом в телефоне от внучки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

Его 53-летний товарищ имеет пятерых внуков, большинство из которых сейчас живут за границей. Он уволился с работы на стройке в Польше и записался добровольцем в феврале 2022 года.

Он считает, что его жертва того стоит, так как молодое поколение украинцев должно сосредоточиться на построении своей жизни и подготовке к восстановлению страны.

«Повсеместность прозвища «Дед» указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», – отмечает газета.

Напомним, в конце ноября 2024 года США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

В январе 2025 года Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому юноши, достигшие 17 лет, должны самостоятельно встать на воинский учет через электронные сервисы или лично посетить военкомат.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в украинском парламенте появился законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет добровольно заключать контракты на службу в рядах ВСУ.