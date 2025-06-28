Бойцы 168-ой бригады ВСУ перебрасывались на Сумское направление из Новомосковска

Tекст: Вера Басилая

Бойцы несуществующей по официальным данным 168-й бригады ВСУ были обнаружены на сумском направлении, передает РИА «Новости».

Как сообщили в российских силовых структурах, анализ информации о погибших украинских военнослужащих показал упоминания о некой «168-й бригаде», однако такого подразделения официально не существует в составе украинской армии.

Собеседник агентства предположил, что речь, вероятнее всего, идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, размещенного на полигоне в Новомосковске. Из этого батальона, по его словам, уже перебрасывают бойцов в другие бригады и полки, которые участвуют в боевых действиях на разных направлениях.

Источник также отметил, что родственники погибших бойцов ВСУ на этом участке так и не получили информации о том, в каком именно подразделении их родные находились в последние дни. По его мнению, это может свидетельствовать либо о попытках украинского командования скрыть реальные потери, либо о хаотичном переформировании армейских частей.

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