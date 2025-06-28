В Киеве прошел митинг родственников пропавших солдат ВСУ в Крынках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести при операции в районе села Крынки на левом берегу Днепра, провели митинг в центре Киева, передает ТАСС. Участники акции требуют от властей ускорить поиски пропавших солдат и предоставлять семьям больше информации о судьбе их близких.

Митингующие принесли с собой надувные лодки, чтобы показать, как проходила переправа солдат через реку во время боев. Супруга одного из пропавших военных заявила: «Чтобы переплыть реку, нужно было пользоваться надувной лодкой, у наших ребят были с собой только автомат и граната, ведь в лодку ты не поместишь дополнительного вооружения. И обычно наши ребята не доплывали просто».

Родственники отмечают, что уже год не получают известий о своих близких и настаивают на активизации поисков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прошел масштабный митинг против действий агентства АРМА. В украинской столице прошел митинг с требованием установить четкие сроки службы в ВСУ. Комитет Верховной рады одобрил законопроект, который разрешает расстреливать митингующих.