Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.4 комментария
Путин сообщил о планах подписать 100 контрактов с Белоруссией
Порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму 20 млрд рублей планируется подписать по итогам встречи регионов России и Белоруссии, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов.
Президент отметил, что реализация этих соглашений будет способствовать развитию интеграции между двумя странами, передает ТАСС.
Путин заявил, что практически все субъекты России и области Белоруссии реализуют взаимовыгодные совместные проекты. Он выразил благодарность участникам форума за вклад в укрепление стратегического партнерства и дружеских связей между странами.
Форум регионов Белоруссии и России проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета Республики. XII форум организован с 25 по 27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде, основная деловая программа состоялась на Нижегородской ярмарке.
Ранее президент рассказал, что Москва и Минск по итогам прошлого года добились беспрецедентного уровня товарооборота, который превысил 50 млрд долларов.