Посольство в Панаме осудило интервью наемника ВСУ с показом нацистской символики

Tекст: Вера Басилая

Посольство России в Панаме выразило возмущение в связи с показом на местном телеканале интервью с гражданином Панамы Рони Гонсалесом Кастильо, который участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных формирований киевского режима и демонстрировал нацистскую символику, передает ТАСС.

В заявлении посольство призывает обратить внимание на действия Кастильо, который «без стеснения демонстрирует символику, связанную с нацистскими и неонацистскими организациями».

Дипломаты подчеркнули, что Кастильо носил на себе нашивки с северной руной «Альгиз», использовавшейся разными структурами гитлеровской Германии, в том числе женским отделением Национал-социалистической немецкой рабочей партии и программой СС «Лебенсборн», ответственной за депортации детей.

Также в дипмиссии сообщили, что Кастильо продемонстрировал красно-черный флаг Организации украинских националистов, признанной экстремистской и запрещенной в России, боевики которой в годы Второй мировой войны уничтожали тысячи мирных жителей польской, еврейской и русской национальности.

Посольство добавило, что появление такого наемника в эфире противоречит политической Конституции Панамы, запрещающей дискриминацию по расовому признаку.

Ранее в ходе боестолкновения в Курской области у уничтоженных украинских боевиков и иностранных наемников обнаружили нашивки с нацистской символикой.

В освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.

Власти Германии начали расследование по факту пребывания в стране участников украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).

