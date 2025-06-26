Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
Посольство России осудило интервью наемника ВСУ на панамском ТВ
Посольство в Панаме осудило интервью наемника ВСУ с показом нацистской символики
Российские дипломаты в Панаме выразили протест в связи с показом на местном телеканале интервью с наемником ВСУ Рони Гонсалесом Кастильо, который демонстрировал в эфире нацистскую символику.
Посольство России в Панаме выразило возмущение в связи с показом на местном телеканале интервью с гражданином Панамы Рони Гонсалесом Кастильо, который участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных формирований киевского режима и демонстрировал нацистскую символику, передает ТАСС.
В заявлении посольство призывает обратить внимание на действия Кастильо, который «без стеснения демонстрирует символику, связанную с нацистскими и неонацистскими организациями».
Дипломаты подчеркнули, что Кастильо носил на себе нашивки с северной руной «Альгиз», использовавшейся разными структурами гитлеровской Германии, в том числе женским отделением Национал-социалистической немецкой рабочей партии и программой СС «Лебенсборн», ответственной за депортации детей.
Также в дипмиссии сообщили, что Кастильо продемонстрировал красно-черный флаг Организации украинских националистов, признанной экстремистской и запрещенной в России, боевики которой в годы Второй мировой войны уничтожали тысячи мирных жителей польской, еврейской и русской национальности.
Посольство добавило, что появление такого наемника в эфире противоречит политической Конституции Панамы, запрещающей дискриминацию по расовому признаку.
Ранее в ходе боестолкновения в Курской области у уничтоженных украинских боевиков и иностранных наемников обнаружили нашивки с нацистской символикой.
В освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.
Власти Германии начали расследование по факту пребывания в стране участников украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).