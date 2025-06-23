Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.7 комментариев
ПВО сбила три БПЛА в Подмосковье и Курской области
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских дронах над двумя регионами
Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа, один из которых был уничтожен над Московским регионом, а два – над Курской областью, сообщило Минобороны.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата в двух регионах страны.
По данным ведомства, атаки беспилотников происходили с 18:50 до 21:00 по московскому времени двадцать третьего июня. Один из дронов был сбит над Московским регионом, два других – над Курской областью.
Ранее ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки почти 100 снарядов, при этом семь мирных жителей получили ранения.
Минобороны сообщило об уничтожении 23 беспилотников над тремя областями.